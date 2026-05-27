'Інколи перемога не така гарна, як би хтось хотів': Усик звернувся до критиків

Боксер подякував українцям за підтримку й порадив вірити в себе.

Український боксер, чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на критику після бою з нідерландцем Ріко Верхувеном. Відео боксер опублікував в соцмережі Х.

Зокрема, Усик розповів, що вже повернувся додому та проводить час зі своєю родиною. Він подякував українцям за підтримку.

"Повернувся до родини. Усе чудово, все слава Богу. Вчергове хочу подякувати українському народу за підтримку. Бачу всі ваші повідомлення, всю вашу підтримку, натхнення і боротьбу. Слава Богу за все. Слава Україні", - сказав Усик.

Водночас, боксер знайшов й слова для критиків, які залишилися невдоволеними його поєдинком з Верхувеном.

"Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є", - зауважив українець.

Він порадив всім вірити в себе й не звертати увагу на те, коли хтось каже, що ви не зможете щось зробити:

"Усім тим, хто не вірить в те, що він може, повірте – ви можете. І не звертайте увагу на те, коли вам кажуть, що ви не можете. Ви неймовірні. Продовжую залишатися на світлій стороні. Дорога продовжується. Світло світить ще сильніше, аніж воно світило. І все неймовірно чудово. Добра".

Бій Усик - Верхувен: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що після бою на прес-конференції Усик визнав, що Ріко Верхувен виявився важким суперником, оскільки про його тактику бою та фізичні можливості досі практично нічого не було відомо. Усик зазначив, що Верхувен виявився дуже сконцентрованим, а його команда добре підготувалася. Водночас, українець поділився, що йому треба було "розгадати код" суперника, і це вдалося зробити в 11-му раунді, коли пройшов удар знизу. На слова про те, що бій могли зупинити занадто рано, Усик відповів, що завдання рефері полягає в захисті боксера від зайвої шкоди.

Також ми писали, що нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен після поразки в бою проти Усика заявив, що його команда подала офіційну апеляцію щодо результатів бою. В Верхувен зазначив, що сталося це під час дороги до аеропорту. При цьому, він висловив повагу українцю й додав, що для нього було честю розділити ринг разом. Також Верхувен запропонував Усику бій-реванш.

