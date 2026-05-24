'Я готовий': Усик кинув виклик одразу двом суперникам після бою з Верхувеном

Після перемоги Усик заявив, що готовий битися з Агітом Кабаєлом і не виключає реваншу з нідерландським кікбоксером.

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Ріко Верхувеном заявив, що готовий провести наступні бої проти двох потенційних суперників, пише Sky Sports.

Українець здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді в поєдинку, що відбувся у єгипетській Гізі. Після бою в ринг вийшов непереможений Агіт Кабаєл (27-0, 19 нокаутів), який є обов’язковим претендентом на титул WBC.

Організатор бою Туркі Аль-Шейх закликав до реваншу між Усиком і Верхувеном, зазначивши, що обидва суперники мають отримати шанс: спочатку бій із Кабаєлом, а потім реванш у Нідерландах.

Сам Усик відреагував на пропозиції однозначно, заявивши, що готовий зустрітися з обома опонентами.

"Окей, без проблем. Брате, я готовий. Я можу боксувати з ними обома, без проблем", – сказав Усик.

Водночас Ріко Верхувен після бою наголосив, що чув про можливість реваншу, однак остаточне рішення залежить не від нього.

Нагадаємо, Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді головного бою вечора. При цьому після десяти раундів у суддівських записках була зафіксована нічия.

Після перемоги Усик зберіг чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF. Серед потенційних претендентів також називаються британець Мозес Ітаума та кубинець Франк Санчес, які можуть стати наступними суперниками українського чемпіона.

