Клуб, який вибив 'Шахтар', став переможцем Ліги конференцій

Відбувся фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги конференцій, у якому зустрілись лондонський клуб "Крістал Пелес" і мадридський "Райо Вальєкано". Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь англійців.

Єдиний гол було забито на 51-ій хвилині - Вортон наблизився до штрафного та пробив, Баталья відбив м'яч на ногу Матета, який добив футбольний снаряд у ворота.

Ліга конференцій. Фінал

"Крістал Пелес" - "Райо Вальєкано" - 1:0

Гол: Матета (51)

Попередження: Вортон (42), Ріад (82) - Сісс (20), Паласон (23), Лопес (48), Гарсія (62), Менді (85), Еспіно (90+2)

"Крістал Пелес": Хендерсон, Канво, Лакруа, Ріад, Мітчелл, Камада, Вортон, Муньйос, Піно (Гессан, 80), Матета (Странн-Ларсен, 76), Сарр.

"Райо Вальєкано": Баталья, Чаваррія, Сісс, Лежен, Рацю, Лопес (Діас, 62), Валентин (Менді, 62), Гарсія (Еспіно, 70), Паласон (Акомач, 77), де Фрутос (Камельйо, 70), Алемао.

Матч відбувся на стадіоні "Лейпциг Штадіум" у Німеччині. Нагадаємо, що донецький "Шахтар" не зміг пройти англійців у півфіналі.

Київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у першому раунді кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Попри четверте місце, яке команда посіла в УПЛ, кияни вибороли путівку до відбору Ліги Європи як володарі Кубка України.

У першому раунді кваліфікації український клуб отримав статус сіяного і сформує одну з шести пар.

