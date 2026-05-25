Стали відомі потенційні суперники 'Динамо' на старті кваліфікації Ліги Європи

Володарі Кубка України будуть сіяними на жеребкуванні 16 червня і сформують одну з шести пар першого раунду.

Київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у першому раунді кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Попри четверте місце, яке команда посіла в УПЛ, кияни вибороли путівку до відбору Ліги Європи як володарі Кубка України.

Як пише "Суспільне Спорт", у першому раунді кваліфікації український клуб отримав статус сіяного і сформує одну з шести пар.

Які потенційні суперники "Динамо"

Відео дня

Клуб "Університатя Клуж" став віцечемпіоном Румінії та фіналістом національного Кубка. Минулого сезону клуб стартував у кваліфікації Ліги конференцій і вибув у другому раунді.

"Жиліна" стала четвертою командою Словаччини та володарем національного Кубка. До кваліфікації Ліги Європи повертається вперше з 2021 року, коли вибула в першому раунді.

"Войводіна" - віцечемпіон Сербії та фіналіст національного Кубка. Вдруге поспіль стартує у відборі Ліги Європи - минулого сезону клуб вибув у другому раунді від "Аякса".

Клуб "Алюміній" став володарарем Кубка Словенії, у чемпіонаті посів сьоме місце. Вперше гратиме у єврокубках.

"Деррі Сіті" - північноірландський клуб, який став срібним призером чемпіонату Ірландії в сезоні 2025 року. Повертається до Ліги Європи після трьох сезонів у кваліфікації Ліги конференцій, в яких не діставався основної частини турніру.

"Вестрі" - чинний володар Кубка Ісландії, який виграв одночасно з вильотом до другого ісландського дивізіону за підсумками місцевого сезону-2025.

Варто зазначити, що матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 9 та 16 липня. Також на жеребкуванні 16 червня визначиться, яка з команд першою прийматиме домашній матч.

Новини футболу

Нещодавно колишній футболіст донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко провів останній матч у кар'єрі футболіста.

У складі "Колоса" 36-річний півзахисник відіграв проти своєї екскоманди "Шахтаря". Клуби підготувалися для Степаненка сюрприз. Гравець вийшов у стартовому складі і був замінений на 60-й хвилині.

Степаненко розплакався в момент виходу з поля, а йому влаштували прощальний коридор. Матч заканчився перемогою "Колоса".

Вас також можуть зацікавити новини: