Не стримав сліз: легендарний ексфутболіст 'Шахтаря' провів останній матч (відео)

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко провів останній матч у кар'єрі футболіста.

У складі "Колоса" 36-річний півзахисник відіграв проти своєї екскоманди "Шахтаря". Клуби підготувалися для Степаненка сюрприз. Гравець вийшов у стартовому складі і був замінений на 60-й хвилині.

Степаненко розплакався в момент виходу з поля, а йому влаштували прощальний коридор. До речі, матч заканчився перемогою "Колоса".

Українська Прем'єр-ліга. 30-й тур

"Шахтар" - "Колос" - 0:1

Гол: Тахірі, 49

"Шахтар": Фесюн - Азаров, Назарина (Арройо, 70), Бондар (Тобіас, 59), Грам - Очеретько (Бондаренко, 75) - Невертон (Швед, 59), Ізакі, Марлон Гомес (Криськів, 46), Обах - Мейрелліш

"Колос": Пахолюк - Рухадзе, Бондаренко, Хрипчук (Понєдєльнік, 75), Поправка - Ррапай (Денисенко, 75), Степаненко (Еліас, 62), Гагнідзе - Салабай, Тахірі (Челядін, 79), Гусол (Кане, 46)

Кар'єра Степаненка

Дебют хавбека в дорослому футболі відбувся у березні 2007 році, в складі запорізького "Металурга". Більшість кар'єри він відіграв саме у складі "Шахтаря", проте останній матч у кар'єрі провів у складі "Колоса".

Він провів у "Шахтарі" 15 сезонів і завоював 25 трофеїв. Відіграв 440 матчів і забив 30 голів. Степаненко 10 разів ставав чемпіоном України з "Шахтарем" та провів 87 матчів за національну збірну.

Надалі Степаненко розпочне тренерську кар'єру: доєднається до штабу Андреа Мальдери в національній збірній України.

