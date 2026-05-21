'У Ріко є одна перевага': менеджер Верхувена прокоментував майбутній бій з Усиком

Ріко Верхувен - кікбоксер й лише раз до цього виходив на боксерський ринг в жовтні 2015 року.

Менеджер нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена Карім Ер'я розповів, які переваги має його клієнт перед поєдинком з українцем Олександром Усиком, повідомляє Суспільне Спорт.

Видання нагадує, що в ніч на неділю, 24 травня, в єгипетській Гізі відбудеться бій між Усиком та Верхувеном. Поєдинок санкціонували боксерські організації WBA та IBF, тоді як WBC ще й дозволила українцеві провести добровільний захист титулу чемпіона світу.

В статті зазначається, що якщо Усик - професійний боксер, то Верхувен - кікбоксер. Він впродовж 12 років був абсолютним чемпіоном світу. Тільки одного разу нідерландець виходив на боксерський ринг, й сталося це в жовтні 2015 року.

Менеджер Верхувена заявив в інтерв'ю, що, на його думку, дефіцит досвіду нідерландського кікбоксера у боксі навпаки є його перевагою.

"Що відбувається за лаштунками у нашій команді? Я думаю, це елемент несподіванки. Не хочеться розкривати забагато карт. У Ріко є одна перевага – люди не знають, як саме він боксує у класичному боксі. Тому немає жодного сенсу ділитися зайвим. Він покаже все вже безпосередньо під час вечору бою", - сказав Ер'я.

Він додав, що їхній план під час бою з Усиком полягає в тому, щоб чітко дотримуватися стратегії:

"Чи є рецепт перемоги над Усиком? Я не думаю, що існує якийсь "секретний рецепт" як перемогти Усика, адже він здається непереможним. Не хочу вдаватися в деталі, але наш головний план – чітко дотримуватися своєї стратегії та вірити в себе. Для Ріко це першочергове завдання".

Ер'я зауважив, що попри те, що Верхувен остаточно завершив перехід у бокс і не має планів повертатися у кікбоксинг, від цього він не став іншою людиною. Єдине, що тепер заборонені удари ногами в боксі.

"Наше завдання – зруйнувати стереотип, ніби кікбоксери вміють лише бити ногами. Ріко боксує вже 15 років, і він став хорошим кікбоксером саме тому, що завжди паралельно працював над своїми боксерськими навичками. Тож ви не побачите якогось зовсім іншого Ріко. Хоча, звісно, він буде інакшим у тому сенсі, що цього разу не використовуватиме ноги – сподіваємось на це (сміється). Але якщо без жартів, він дуже впевнений у своїй боксерській техніці", - зауважив менеджер боксера.

В статті йдеться, що з моменту оголошення поєдинку обидва спортсмени з повагою ставилися один до одного.

"Вважаю, що їхня взаємоповага демонструє справжню спортивну культуру, – наголошує Ер'я. – В інших видах спорту ми теж це бачимо. Наприклад, у футболі, коли збірні грають одна проти одної: гравці з різних клубів виходять на поле як суперники, але між ними все одно є повага. Нехай переможе найсильніший. Повага Ріко до такого великого атлета, як Олександр, є величезною. Він розуміє, який шлях пройшов Усик і скільки зусиль доклав. Але й Ріко був абсолютним чемпіоном у своєму спорті понад десять років – з 2013 по 2025 рік. Тому він чудово знає, що таке відчувати себе мішенню для всіх, і в Усика зараз те саме почуття", - додав Ер'я.

При цьому, він відмовився від того, щоб давати прогнози на майбутній бій між Усиком та Верхувеном.

"Ми ніколи не робимо прогнозів, але ми впевнені у хорошому результаті", - підкреслив він.

Бій онлайн в Україні транслюватиме платформа Київстар ТБ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ріко Верхувен заявив, що він не боїться опинитися в нокауті під час бою з Олександром Усиком, оскільки звик отримувати важкі удари в кікбоксингу. Ріко підкреслив, що вийде на бій зосередженим і мотивованим. Він зазначив, що попередні суперники українця використовували прості боксерські прийоми і просту тактику. При цьому, Верхувен назвав Усика "майстром боксу, й, можливо, одним з найкращих боксерів усіх часів".

Також ми писали, що Усик з'явився на битві поглядів перед боєм з кікбоксером Ріко Верхувеном в ексклюзивному вбранні від бренду Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової. Стилістка розповіла, що це вже не перша їхня командна робота. Гасанова поділилася, що майже завжди у вбранні боксера є як кримські, так і українські орнаменти. Вона додала, що цього разу тризуб став центральним елементом.

