Англійський клуб став переможцем Ліги Європи

Матч відбувся у Стамбулі на стадіоні "Бешикташ Парк".

Відбувся фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги Європи, у якому зустрілись німецький "Фрайбург" та англійська "Астон Вілла". Поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь бірмінгемців.

Наприкінці першого тайму гравці "Астон Вілли" зуміли забити двічі. На 41-ій хвилині Тілеманс після розіграшу кутового результативно пробив з лету, а потім Буендія від правого кута штрафного ефектним ударом поклав м'яч у дальню дев'ятку воріт суперників.

Довів рахунок до рогромного на 58-ій хвилині Роджерс, який замкнув простріл Буендії у лівого флангу.

Відео дня

Ліга Європи. Фінал

"Фрайбург" - "Астон Вілла" - 0:3

Голи: Тілеманс (41), Буендія (45+4), Роджерс (58)

Попередження: Трой (5) - Буендія (16), Кеш (21), Макгінн (84)

"Фрайбург": Атуболу, Трой, Лінхарт (Розенфельдер, 61), Гінтер, Кюблер (Макенго, 73), Хефлер (Хелер, 61), Еггештайн, Гріфо (Шерхант, 73), Манзамбі, Бесте (Гюнтер, 86), Матанович.

"Астон Вілла": Мартінес, Дінь (Маатсен, 81), Пау Торрес (Мінгс, 88), Конса, Кеш, Тілеманс (Дуглас Луїс, 88), Ліндельоф (Онана, 66), Буендія (Санчо, 81), Роджерс, Макгінн, Воткінс.

Матч відбувся у Стамбулі на стадіоні "Бешикташ Парк". Це перший великий європейський титул клубу за 44 роки.

Новини футболу

Сьогодні остаточно визначилися всі учасники від України в єврокубках у сезоні 2026/27. Наш футбол у наступному євросезоні буде представлений 4 клубами.

Донецький "Шахтар", який став переможцем Прем'єр ліги, завдяки ребалансу та високому клубному рейтингу отримав право зіграти в основному раунді Ліги чемпіонів.

В свою чергу київське "Динамо", як володар Кубка України, потрапило до Ліги Європи та почне з першого раунду кваліфікації.

Це призвело до того, що житомирське "Полісся" з 3-го місця УПЛ отримало путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27 (як і раніше черкаський ЛНЗ, який посідає 2-ге місце).

Вас також можуть зацікавити новини: