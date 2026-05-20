Верховен пояснив, чому не боїться, що Усик нокаутує його

За словами Усика, не можна недооцінювати навички нідерландця.

Ріко Верховен заявив, що він не боїться, що український боксер Олександр Усик під час поєдинку відправить його в нокаут, тому що нідерландець звик отримувати важкі удари в кікбоксингу. Кореспондент УНІАН поспілкувався з чемпіонами в Каїрі та дізнався, що вони думають про майбутній бій.

Усик заявив, що ніколи не займався самовіллям і не говорив, що поб'є когось або знищить, тому й зараз буде дотримуватися цього балансу.

Ріко підкреслив, що вийде на бій зосередженим і мотивованим. Кікбоксер упевнений, що попередні опоненти Олександра використовували прості боксерські прийоми і просту тактику.

Відео дня

"Усик - майстер боксу і, можливо, один з найкращих боксерів усіх часів, тому він знає цю гру і може, як пазл, розібрати і зібрати все назад - і тоді вам кінець", - сказав Верховен.

За словами Усика, не можна недооцінювати навички нідерландця:

"Це хлопець, який провів частину життя в рингу з топовими бійцями. Вони ж і ногами били один одного, і по голові теж. Те, що Верховен може тримати удар і бити - це однозначно. І ми не займаємося порожніми балачками, а просто виходимо на серйозного опонента - і все".

Бій онлайн в Україні транслюватиме платформа Київстар ТБ.

Бій Усик - Верховен

Усик і Верховен зустрінуться 23 травня в Гізі, Єгипет, біля пірамід. Усик захищає титул WBC у суперважкій вазі, а Верховен - багаторічний чемпіон Glory у важкій вазі та один із найвідоміших кікбоксерів світу.

Вас також можуть зацікавити новини: