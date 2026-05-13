Усик - Верховен: букмекери назвали фаворита бою

Букмекери віддають Усикові майже беззаперечну перевагу в бою з Верховеном за титул WBC.

Поєдинок за чемпіонський титул у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBC. Букмекери визначились з фаворитом протистояння, пише NV.

39-річний Усик – один із найуспішніших боксерів сучасності. Він був абсолютним чемпіоном у важкій вазі та двічі ставав абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні. На професійному рівні українець провів 24 бої та виграв усі.

Його суперник – 37-річний Ріко Верховен – вважається одним із найсильніших кікбоксерів в історії. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу в Glory та має 66 перемог у 76 поєдинках.

Букмекерські контори опублікували перші коефіцієнти на бій. Фаворитом вважається Усик – на його перемогу дають 1.045. На перемогу Верховена коефіцієнт становить 8.20.

Це означає, що шанси нідерландця на титул оцінюються менш ніж у 4%.

Аналітики також прогнозують, що поєдинок навряд чи триватиме довго – більшість ставок свідчить про завершення бою до п’ятого раунду. Бій пройде за правилами класичного боксу – 12 раундів по 3 хвилини.

Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик втратив першу позицію в найпрестижнішого рейтингу незалежно від вагової категорії від журналу The Ring.

В цьому рейтингу Усика обігнав японський представник Наоя Іноуе (33-0, 27 КО). Новоспечений лідер рейтингу цими вихідними провів успішний захист усіх своїх поясів проти співвітчизника Дзюнто Накатані (32-1, 24 КО). Також до ТОП-5 рейтингу піднявся представник важкої ваги Девід Бенавідес (31-0, 25 KO), який нокаутував мексиканця Хільберто Раміреса (48-1, 30 КО).

