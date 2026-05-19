Усик - Верхувен: дата та час початку бою, де дивитися трансляцію в Україні

Після річної перерви у кар'єрі непереможений український чемпіон Олександр Усик офіційно повертається на ринг.

Український боксер Олександр Усик повертається на ринг після річної перерви. Його новий поєдинок називають однією з найнезвичайніших подій у світі єдиноборств, адже суперником нашого чемпіона стане справжній "Король кікбоксингу" – Ріко Верхувен, який провів у боксі лише один поєдинок, перемігши Яноша Фінфера у далекому 2014 році.

Наш спортсмен проведе добровільний захист титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради). До цього він уже двічі ставав абсолютним чемпіоном світу після перемог над двома британськими боксерами – Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа.

Усик - Верхувен - коли бій

Він відбудеться в Єгипті, в суботу, 23 травня 2026 року, в досить дивному місці - прямо біля пірамід Гізи. Точний час поєдинку, як зазвичай, невідомий заздалегідь, оскільки перед цим на ринг вийдуть учасники андеркарту.

Відео дня

Всього організатори запланували вісім попередніх поєдинків, серед яких будуть як чемпіонські протистояння, так і дебюти місцевих єгипетських бійців.

Можна припустити, що Усик і Верхувен вийдуть на ринг ближче до півночі, не раніше 23:45 за київським часом.

Бій Усик – Верхувен – трансляція та де дивитися

Офіційні права на трансляцію цього грандіозного вечора боксу на території України отримала платформа онлайн-телебачення "Київстар ТВ".

Вболівальники зможуть побачити не тільки сам поєдинок з Єгипту, але й усі головні передматчеві події: пряму трансляцію прес-конференції 21 травня та офіційну процедуру зважування боксерів 22 травня.

Показ усього боксерського вечора біля пірамід Гізи буде доступний користувачам, у яких підключений пакет "Преміум HD" (вартістю 200 гривень на місяць), а також власникам аналогічних тарифів з розширеним доступом до спортивних телеканалів.

Міжнародним транслятором мегафайту стала стрімінгова платформа DAZN. В Україні доступ до цієї прямої трансляції можна придбати окремо – за чималі 913 гривень.

Також хочемо нагадати: на сайті УНІАН буде доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик-Верхувен.

Андеркарт бою Усик-Верхувен– список усіх поєдинків

Зокрема, глядачі побачать бої непереможених Хамзи Шираза проти Алема Бегіча та Джека Кеттеролла проти Шахрама Гіясова, а на розігріві перед головним боєм вечора виступить український напівважковаговик Даніель Лапін (13-0, 5 КО).

Попередні поєдинки:

Бассем Мамдху (Єгипет, 10-2, 4 КО) – Джамар Теллі (США, 6-0, 5 КО)

Махмуд Мобарк (Єгипет, 0-0, 0 КО) – Майкл Калялья (Танзанія, 3-4-2, 1 КО)

Омар Хікаль (Єгипет, 0-0, 0 КО) – Алі Ссурункума (Уганда, 2-3-1, 0 КО)

Основний андеркарт:

Френк Санчес (Куба, 25-1, 18 КО) – Річард Торрез (США, 14-0, 12 КО)

Мізукі Хірута (Японія, 10-0, 2 КО) – Май Соліман (Австралія, 10-1, 6 КО)

Даніель Лапін (Україна, 13-0, 5 КО) – Бенджамін Мендес Тані (Франція, 9-1, 2 КО)

Головні поєдинки вечора:

Хамза Шираз (Велика Британія, 22-0-1, 18 KO) – Алем Бегіч (Німеччина, 29-0-1, 23 KO)

Джек Кеттеролл (Велика Британія, 32‑2, 14 КО) – Шахрам Гіясов (Узбекистан, 18‑0, 11 КО)

Що потрібно знати перед боєм Усика – хто такий Верхувен

Олександр Усик вперше погодився вийти на ринг не з класичним професійним боксером, а з представником іншої спортивної дисципліни.

На сьогодні 39-річний український чемпіон утримує ідеальний рекорд із 24 перемог (15 із них – КО) у 24 поєдинках і не знає поразок.

Свій попередній бій Усик провів у липні 2025 року. Він достроково переміг британця Даніеля Дюбуа, нокаутувавши його в повторній зустрічі, і втретє у своїй кар'єрі приміряв статус абсолютного чемпіона світу.

Що стосується Верхувена, то для багатьох фанатів класичного боксу ім'я Ріко Верхувена здається новим, адже в його боксерському послужному списку значиться всього один офіційний поєдинок, що завершився перемогою нокаутом. Однак у світі єдиноборств цей 37-річний нідерландський гігант є живою легендою.

Він понад десять років утримує титул чемпіона світу в найпрестижнішому важкому дивізіоні промоушена Glory. Голландець має прізвисько "Король кікбоксингу" (раніше "Принц"), хоча за статурою він справжній велетень.

Його зріст становить 196 см, а бойова вага тримається в районі 115–120 кг. Олександр Усик (зріст 191 см, вага близько 100–105 кг) на його тлі виглядатиме трохи меншим.

Раніше УНІАН повідомляв, що IBF висунула Усику ультиматум перед боєм з Верхувеном.

Вас також можуть зацікавити новини: