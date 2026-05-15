IBF висунула ультиматум Усику перед боєм із Верховеном

IBF встановила жорсткі умови: у разі поразки українець може втратити титул, а в разі перемоги – проведе серію обов’язкових захистів за іншими версіями.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) надала Олександру Усику спеціальний дозвіл на проведення бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, однак одночасно встановила жорсткі умови щодо збереження чемпіонського титулу у надважкій вазі.

Як йдеться у пресрелізі IBF, організація фактично поставила українського чемпіона в рамки "титульного ризику".

У разі поразки Усика його пояс IBF буде негайно оголошено вакантним. Оскільки Верховен не входить до рейтингу федерації, титул не перейде до нього, а залишиться без власника.

У разі перемоги українця IBF дозволить так звану ротаційну систему захистів: спочатку Усик має провести обов’язкові захисти за лініями WBC та WBA, і лише після цього – захист титулу IBF, орієнтовно через 180 днів.

Інші пояси також під ризиком

Ситуація ускладнюється тим, що інші організації також санкціонували поєдинок як титульний. У разі сенсаційної перемоги Верховена він може отримати пояси WBC та The Ring.

Водночас титули WBA та IBF у такому сценарії стануть вакантними через відсутність у суперника офіційного рейтингу.

Після повернення до обов’язкових захистів Усика можуть чекати складні суперники. За лінією WBC обов’язковим претендентом називають Агіта Кабаєла, а серед можливих опонентів WBA фігурують Мурат Гассієв і Мозес Ітаума.

Усик - Верховен: бій біля пірамід Гізи

Поєдинок Усик – Верховен відбудеться 23 травня біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Вихід боксерів у ринг очікується не раніше 23:45 за київським часом.

Для Усика це перший бій після перемоги над Даніелем Дюбуа, яка принесла йому статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

39-річний Усик – один із найуспішніших боксерів сучасності. Він був абсолютним чемпіоном у важкій вазі та двічі ставав абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні. На професійному рівні українець провів 24 бої та виграв усі.

Його суперник – 37-річний Ріко Верховен – вважається одним із найсильніших кікбоксерів в історії. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу в Glory та має 66 перемог у 76 поєдинках.

Букмекерські контори опублікували перші коефіцієнти на бій. Фаворитом вважається Усик – на його перемогу дають 1.045. На перемогу Верховена коефіцієнт становить 8.20.

