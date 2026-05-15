Світоліна вийшла у фінал, розбивши третю ракетку світу в Римі

У вирішальному поєдинку на престижному турнірі на нашу спортсменку вже чекає американська суперниця.

Еліна Світоліна продовжує свій переможний хід на престижному турнірі в Римі, виборовши путівку до фіналу у драматичному поєдинку. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У півфіналі, що завершився після опівночі за київським часом, українка обіграла польську тенісистку Ігу Швьонтек. Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин та закінчився з рахунком 6:4, 2:6, 6:2 на користь Еліни. Українка врятувала 11 із 16 брейк-поїнтів, зокрема всі п'ять у вирішальному сеті.

Загалом для неї це буде шостий фінал на турнірах серії 1000 у кар’єрі та третій на ґрунті. Попередні два на цьому покритті були також у Римі, коли вона ставала переможницею у 2017 та 2018 роках.

За наявними даними, у суботу, 16 травня, Еліна зустрінеться з американкою Коко Гофф. Це буде вже третя зустріч тенісисток у 2026 році – раніше українка перемагала Коко на Australian Open та у Дубаї.

Світоліна про місію

Раніше УНІАН писав, що тенісистка заявила: матчі проти російських спортсменок мають для неї особливе значення під час повномасштабної війни. Вона наголосила, що сприймає ці поєдинки як особисту місію та додаткову мотивацію для перемог і покращення свого рейтингу. За її словами, гра проти представниць РФ є також ментальним викликом через тиск і символічний контекст війни. Світоліна підкреслила, що кожна така перемога для неї – це спосіб нагадати світу про Україну.

