Девід Бекхем став першим спортсменом-мільярдером Британії: скільки він заробляє

Окрім сім'ї Бекхемів, свіжий рейтинг багатіїв приніс чимало інших сюрпризів.

Ексзірка футболу Девід Бекхем офіційно визнаний першим мільярдером-спортсменом Великої Британії. Це сталося після того, як він та його дружина леді Вікторія подвоїли свій капітал за останній рік, повідомляє The Independen.

Тепер, за даними Sunday Times Rich List., знаменита пара має спільний статок у $1,505 мільярда. Це колосальний стрибок порівняно з оціненим статком у $635 мільйонів, які вони мали у списку на 2025 рік.

Фінансовий злет родини пов'язують з успішними інвестиціями Бекхема у США, зокрема завдяки підписанню Ліонеля Мессі до клубу Inter Miami. Свою частку в капітал додала і леді Вікторія – доходи її однойменної модної лінії перевищили $127 мільйонів.

Проте великі гроші збіглися в часі з серйозним розколом у родині. Як повідомляє ЗМІ, це розкриття багатіїв відбувається на тлі ворожнечі пари з їхнім старшим сином Брукліном.

Хлопець публічно висловив усе, що думає про батьків. У січні він опублікував розлогий допис у соцмережах, де звинуватив їх у тому, що вони "нескінченно намагаються зруйнувати його стосунки ще до весілля, і це не припиняється".

Також він заявив, що родина "зневажила" його дружину Ніколу Пелтц Бекхем, яка є донькою мільярдера Нельсона Пелтца.

Окрім Бекхемів, свіжий рейтинг багатіїв приніс чимало інших сюрпризів. Наприклад, рок-зірки Oasis Ліам і Ноель Галлахер стали новачками списку завдяки аншлаговому туру, заробивши $476 мільйонів. Щоправда, не обійшлося без скандалу через зростання цін на квитки з $188 до $451.

Серед інших відомих імен у списку опинилися король Чарльз ІІІ ($864 мільйони) та письменниця Дж. К. Роулінг.

