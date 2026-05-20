Визначилися всі учасники від України в єврокубках у наступному сезоні

Сьогодні остаточно визначилися всі учасники від України в єврокубках у сезоні 2026/27. Наш футбол у наступному євросезоні буде представлений 4 клубами.

Донецький "Шахтар", який став переможцем Прем'єр ліги, завдяки ребалансу та високому клубному рейтингу отримав право зіграти в основному раунді Ліги чемпіонів.

В свою чергу київське "Динамо", як володар Кубка України, потрапило до Ліги Європи та почне з першого раунду кваліфікації.

Як пише Sport.ua, щоб вийти до основного раунду Ліги Європи, потрібно пройти чотирьох суперників (на стадіях від Q1 до Q4). У разі поразки команда переходить до наступного раунду третього за силою єврокубкового турніру - Ліги конференцій. Цікаво, що аналітики Football Ranking не прогнозують побачити Динамо ні в основному етапі ЛЄ, ні навіть у 4-му раунді кваліфікації.

Цікаво, що спочатку планувалося, що в першому раунді Ліги Європи 2026/27 зіграють 16 команд. Але через ребаланс, найімовірніше, переможці кубків Швейцарії, Ізраїлю, Кіпру, Швеції автоматично перейдуть із Q1 до Q2 Ліги Європи. Цей сценарій відбудеться, якщо "Астон Вілла" виграє фінал Ліги "Європи" проти німецького Фрайбурга.

Таким чином, найімовірніше, у Q1 ЛЄ залишиться не 16, а 12 команд.

Прогнозований посів у Q1 Ліги Європи 2026/27

Сіяні: Ференцварош (Угорщина), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Україна), Хайдук (Хорватія), ЦСКА Софія (Болгарія)

Несіяні: Жиліна (Словаччина), Войводина (Сербія), Університатя Клуж (Румунія), Алюміній (Словенія), Деррі Сіті (Ірландія), Вестрі (Ісландія)

Виграш "Динамо" Кубка України призвів до того, що житомирське "Полісся" з 3-го місця УПЛ отримало путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27 (як і раніше черкаський ЛНЗ, який посідає 2-ге місце).

Нещодавно Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з фахівцем розрахований на два роки з опцією пролонгації. Таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

