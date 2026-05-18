Збірну України з футболу вперше очолив іноземець

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про призначення нового головного тренера національної збірної. Про це повідомили на її офіційному сайті.

Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації. Таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

Перший матч на чолі збірної України з футболу Мальдера проведе 31 травня проти Польщі.

Згодом італієць записав перше звернення після призначення, яке було зроблено українською мовою:

"Я дуже радий бути тут. Для мене честь очолити збірну. Тому я зроблю все для України. Слава Україні!"

Андреа Мальдера - що відомо

54-річний Андреа Мальдера раніше ніколи не працював головним тренером, проте має великий досвід роботи асистентом. Свою тренерську кар'єру він розпочав у 2006 році в структурі "Мілана", де працював із молодіжною командою U-19, а потім увійшов до штабу першої команди.

Мальдера також добре знайомий українським уболівальникам завдяки роботі в тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України. Італієць працював у національній команді з 2016 по 2021 рік і допоміг команді дійти до чвертьфіналу Євро-2020 - найкращого результату в історії збірної на чемпіонатах Європи.

Мальдера є представником відомої футбольної династії. Його батько Луїджі Мальдера вигравав Кубок чемпіонів і Міжконтинентальний кубок з "Міланом", а дядько Альдо Мальдера ставав чемпіоном Італії у складі "Мілана" і "Роми".

