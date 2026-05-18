Ярмоленка повернули до збірної України: Мальдера оголосив склад на товариські матчі

Також в заявці буде низка дебютантів національної команди.

Українська асоціація футболу оголосила список футболістів, яких залучить до товариських матчів збірної України проти Польщі та Данії.

Заявка збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет.

Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Романчук.

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Єгор Ярмолюк, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Геннадій Сінчук.

Нападники: Роман Яремчук, Олександр Назаренко, Матвій Пономаренко, Віктор Циганков, Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Андрій Ярмоленко.

До резервного списку також увійшли: Назар Волошин, Ігор Краснопір, Дмитро Криськів, Володимир Бражко, Максим Хлань.

Нагадаємо, що це будуть перші матчі збірної України під керівництвом нового тренера Андреа Мальдери. 31 травня українська команда зіграє проти Польщі. А вже 7 червня – вийде на матч проти Данії.

Зазначимо, що лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко тривалий час не викликався до збірної України під керівництвом екскоуча Сергія Реброва.

Сам Ярмоленко фактично стоїть на порозі відразу двох історичних рекордів – найкращого бомбардира в історії УПЛ, а також в історії збірної України. До першого досягнення Ярмоленку достатньо забити 1 гол, аби наздогнати Максима Шацьких. Тоді як для досягнення в національній команді Ярмоленку не вистачає двох голів, аби наздогнати чинного очільника УАФ Андрія Шевченка.

Призначення нового тренера збірної

Сьогодні Українська асоціація футболу оголосила про призначення нового головного тренера національної збірної. Ним став італійський фахівець Андреа Мальдера.

Контракт з Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації. Таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

