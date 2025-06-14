Уболівальники до кінця року ще зможуть насолодитися грою нашої збірної.

2025 рік хоч і не проходить під прапором таких серйозних турнірів, як Чемпіонат Європи чи Чемпіонат світу з футболу, але це не означає відсутність поєдинків між збірними взагалі. Приміром, цього року наша команда має провести всього 10 матчів, з яких чотири вже було проведено.

Розклад матчів збірної України

У першій половині року "синьо-жовті" зіграли матчі плей-офф Ліги націй і канадський товариський турнір, а з вересня розпочнеться відбірковий турнір чемпіонату світу з футболу (група D), де суперниками стануть Франція, Ісландія та Азербайджан.

Зазначається, що за підсумками ігор формуватиметься турнірна таблиця відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу в зоні УЄФА, яка визначає, хто поїде на світовий футбольний Мундіаль.

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Плей-офф Ліги націй

У березні 2025 року збірна України провела два стикові матчі за вихід в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА. "Вдома" Україна перемогла Бельгію, а в гостях повторити результат не вийшло. Точні результати:

20 березня : Україна - Бельгія - 3:1

: Україна - Бельгія - 3:1 23 березня: Бельгія - Україна - 3:0

Таким чином, у цих іграх Україна залишилася за межею виходу в Дивізіон A Ліги націй. І відразу ж після цих поєдинків увага переключилася на підготовку до літніх товариських матчів та осіннього відбору на чемпіонат світу.

Товариські матчі

Влітку 2025 року, зовсім недавно, збірна брала участь у міжнародному турнірі Canadian Shield у Канаді. У першому матчі Україна несподівано програла Канаді, а в матчі-відповіді нашим спортсменам дивом вдалося обіграти Нову Зеландію. Точні результати:

7 червня: Канада - Україна - 4:2.

11 червня: Нова Зеландія - Україна - 1:2.

Ці зустрічі забезпечили збірній цінний досвід перед серйозною осінню, від якої буквально залежить "майбутнє" наших спортсменів і тренера Сергія Реброва, безпосередньо.

Відбірковий турнір Чемпіонату світу-2026

З вересня 2025 року збірна України починає боротьбу за путівку на чемпіонат світу-2026. У відбірковому турнірі українці зустрічаються з сильними суперниками, у кожному матчі з якими дуже важливо "вигризати" перемогу. За підсумками турнірної таблиці визначаться учасники Мундіалю.

Відомі дати матчів, що залишилися:

5 вересня : Україна - Франція

: Україна - Франція 9 вересня : Азербайджан - Україна

: Азербайджан - Україна 10 жовтня : Ісландія - Україна

: Ісландія - Україна 13 жовтня : Україна - Азербайджан

: Україна - Азербайджан 13 листопада : Франція - Україна

: Франція - Україна 16 листопада: Україна - Ісландія

Найбільшим випробуванням стане домашній матч із Францією - одним із головних фаворитів і фіналістом останнього чемпіонату світу. Відбірковий турнір чемпіонату світу з футболу в зоні УЄФА передбачає вихід переможців груп напряму та розіграш плей-оф для найкращих других місць і найсильніших команд із Ліги націй.

В окремому контексті 2025 року варто згадати виступи молодіжної збірної U-21.

Молодіжна збірна України U-21

Команда під керівництвом іспанського тренера Унаї Мельгоси в червні вже встигла зіграти кілька матчів. Перший, 6 червня, був товариським - проти Іспанії. Нашим молодим спортсменам вдалося виграти їх із мінімальним рахунком 1:0.

Другий поєдинок проходив під егідою молодіжного чемпіонату Європи. Нашим хлопцям вдалося вийти вперед на 22 хвилині проти збірної Данії, але втримати рахунок не вийшло. Ключові матчі U-21:

12 червня : Україна U21 - Данія U21 - 2:3 (європейський чемпіонат, стартовий тур).

: Україна U21 - Данія U21 - 2:3 (європейський чемпіонат, стартовий тур). 15 червня : Фінляндія U21 - Україна U21 (Євро-2025, 2-й тур).

: Фінляндія U21 - Україна U21 (Євро-2025, 2-й тур). 18 червня: Нідерланди U21 - Україна U21 (Євро-2025, 3-й тур).

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер збірної України потрапив до рейтингу найдорожчих футболістів світу.

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