2025 рік хоч і не проходить під прапором таких серйозних турнірів, як Чемпіонат Європи чи Чемпіонат світу з футболу, але це не означає відсутність поєдинків між збірними взагалі. Приміром, цього року наша команда має провести всього 10 матчів, з яких чотири вже було проведено.
Розклад матчів збірної України
У першій половині року "синьо-жовті" зіграли матчі плей-офф Ліги націй і канадський товариський турнір, а з вересня розпочнеться відбірковий турнір чемпіонату світу з футболу (група D), де суперниками стануть Франція, Ісландія та Азербайджан.
Зазначається, що за підсумками ігор формуватиметься турнірна таблиця відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу в зоні УЄФА, яка визначає, хто поїде на світовий футбольний Мундіаль.
Плей-офф Ліги націй
У березні 2025 року збірна України провела два стикові матчі за вихід в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА. "Вдома" Україна перемогла Бельгію, а в гостях повторити результат не вийшло. Точні результати:
Таким чином, у цих іграх Україна залишилася за межею виходу в Дивізіон A Ліги націй. І відразу ж після цих поєдинків увага переключилася на підготовку до літніх товариських матчів та осіннього відбору на чемпіонат світу.
Товариські матчі
Влітку 2025 року, зовсім недавно, збірна брала участь у міжнародному турнірі Canadian Shield у Канаді. У першому матчі Україна несподівано програла Канаді, а в матчі-відповіді нашим спортсменам дивом вдалося обіграти Нову Зеландію. Точні результати:
7 червня: Канада - Україна - 4:2.
11 червня: Нова Зеландія - Україна - 1:2.
Ці зустрічі забезпечили збірній цінний досвід перед серйозною осінню, від якої буквально залежить "майбутнє" наших спортсменів і тренера Сергія Реброва, безпосередньо.
Відбірковий турнір Чемпіонату світу-2026
З вересня 2025 року збірна України починає боротьбу за путівку на чемпіонат світу-2026. У відбірковому турнірі українці зустрічаються з сильними суперниками, у кожному матчі з якими дуже важливо "вигризати" перемогу. За підсумками турнірної таблиці визначаться учасники Мундіалю.
Відомі дати матчів, що залишилися:
- 5 вересня: Україна - Франція
- 9 вересня: Азербайджан - Україна
- 10 жовтня: Ісландія - Україна
- 13 жовтня: Україна - Азербайджан
- 13 листопада: Франція - Україна
- 16 листопада: Україна - Ісландія
Найбільшим випробуванням стане домашній матч із Францією - одним із головних фаворитів і фіналістом останнього чемпіонату світу. Відбірковий турнір чемпіонату світу з футболу в зоні УЄФА передбачає вихід переможців груп напряму та розіграш плей-оф для найкращих других місць і найсильніших команд із Ліги націй.
В окремому контексті 2025 року варто згадати виступи молодіжної збірної U-21.
Молодіжна збірна України U-21
Команда під керівництвом іспанського тренера Унаї Мельгоси в червні вже встигла зіграти кілька матчів. Перший, 6 червня, був товариським - проти Іспанії. Нашим молодим спортсменам вдалося виграти їх із мінімальним рахунком 1:0.
Другий поєдинок проходив під егідою молодіжного чемпіонату Європи. Нашим хлопцям вдалося вийти вперед на 22 хвилині проти збірної Данії, але втримати рахунок не вийшло. Ключові матчі U-21:
- 12 червня: Україна U21 - Данія U21 - 2:3 (європейський чемпіонат, стартовий тур).
- 15 червня: Фінляндія U21 - Україна U21 (Євро-2025, 2-й тур).
- 18 червня: Нідерланди U21 - Україна U21 (Євро-2025, 3-й тур).
Раніше УНІАН повідомляв, що лідер збірної України потрапив до рейтингу найдорожчих футболістів світу.