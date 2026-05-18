З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гімнастиці

Гімнасти з Росії та Білорусі отримали дозвіл виступати на змаганнях із прапором та гімном.

З російських і білоруських гімнастів зняли всі санкції та допустили до міжнародних змагань.

Як пише "Медуза", виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики за підсумками засідання, що відбулося 16–17 травня, зняв усі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів, які діяли з лютого 2022 року.

Рішення набирає чинності негайно.

Відео дня

Таке рішення означає, що російські гімнасти зможуть виступати на міжнародних змаганнях з прапором і гімном. Рішення поширюється на турніри зі спортивної та художньої гімнастики, батутного спорту, акробатики, аеробіки та паркуру.

Водночас для допуску на Олімпіаду знадобиться окремий дозвіл Міжнародного олімпійського комітету.

Війна в Україні та спорт

Нагадаємо, 13 квітня з росіян і білорусів зняли санкції у водних видах спорту. Це рішення дозволяє їм змагатися під національною символікою. Йдеться про змагання з плавання, стрибків у воду, художнього плавання, гайдайвінгу, водного поло.

Також нещодавно Міжнародна федерація боротьби допустила представників Росії та Білорусі до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень у всіх вікових категоріях.

У березні Україна здобула перемогу над Росією в головному спортивному суді світу, домігшись заборони для країни-агресора проводити шахові турніри на окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: