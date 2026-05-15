Міжнародна федерація боротьби дозволила борцям з РФ та Білорусі виступати без обмежень

Міжнародна федерація боротьби (UWW) допустив представників Росії та Білорусі до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях. Про це йдеться на сайті організації.

В повідомленні вказується, що згідно з оновленими правилами участі, борці з Білорусі та Росії виступатимуть під своїми національними прапорами у всіх вікових категоріях, включаючи дорослу.

Додається, що на формі спортсменів та членів тренерського штабу тепер можуть бути розміщені ініціали країн "RUS" та "BLR".

Під час церемоній нагородження на змаганнях UWW звучатимуть гімни обох країн, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда здобуде перемогу в чемпіонаті.

"Усі інші стандартні протоколи змагань UWW залишатимуться чинними відповідно до міжнародних правил боротьби", - зазначили в федерації.

Повідомляється, що в січні цього року UWW схвалила участь усіх борців з цих двох країн у віковій категорії до 23 років під прапорами своїх країн відповідно до рекомендації МОК, згідно з якою молоді спортсмени, які мають білоруські або російські паспорти, більше не повинні стикатися з обмеженнями щодо участі у спортивних заходах, зокрема в командних змаганнях.

В повідомленні йдеться, що UWW вперше опублікувала заяву щодо геополітичної ситуації навколо України в березні 2022 року та приєдналася до заходів, рекомендованих МОК.

"На той час UWW вирішила, що борці та офіційні особи, які належать до афілійованих та асоційованих федерацій у Білорусі та Росії, не будуть запрошені та не матимуть права брати участь у міжнародних змаганнях, передбачених календарем UWW", - йдеться в заяві.

Згодом в квітні 2023 року UWW створила незалежну комісію для перевірки права на участь борців з Білорусі та Росії на основі рекомендованих МОК умов участі.

Одночасно UWW дозволила борцям у вікових категоріях U15 та U17 виступати на міжнародних змаганнях як нейтральні спортсмени.

Далі у вересні 2024 року UWW опублікувала чергове оновлення критеріїв допуску для борців з Білорусі та Росії. У лютому 2025 року UWW оголосила, що всі борці з Білорусі та Росії, які відповідають критеріям допуску, виступатимуть під прапором UWW, скасувавши позначення "індивідуальні нейтральні спортсмени".

Однак UWW не дозволила використання національних гімнів або посилань на прапори, символи чи герби Білорусі та Росії.

Рішення МОК щодо Білорусі

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував рекомендації щодо обмеження участі спортсменів і команд з Білорусі в міжнародних змаганнях, які були введені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. МОК рекомендує повністю відновити права Білорусі в міжнародному спорті, зокрема дозволити спортсменам виступати під власним прапором і з гімном. При цьому, щодо російських атлетів обмеження залишаться в силі. У МОК заявили, що ситуація з Олімпійським комітетом Росії "відрізняється від ситуації" з Національним олімпійським комітетом Білорусі.

Також ми писали, що Міністерство молоді та спорту України назвало рішення МОК щодо Білорусі "відверто слабкою позицією, яка йде врозріз із реальною ситуацією". У відомстві зазначили, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти оточення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. В Мінспорту наголосили, що не слід розрізняти санкції на "політичні" та "спортивні". В заяві міністерства додається, що поки триває війна - будь-яка поява символіки Білорусі чи Росії на міжнародних аренах є аморальною.

