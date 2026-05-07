'Відверто слабка позиція': у Мінмолодьспорту відреагували на рішення МОК щодо Білорусі

Підкреслюється, що поки триває війна - будь-яка поява символіки Білорусі чи Росії на міжнародних аренах є аморальною.

Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо Білорусі - це "відверто слабка позиція, яка йде врозріз із реальною ситуацією".

На цьому наголосило Міністерство молоді та спорту України у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що днями президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти оточення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Ми не можемо розділяти санкції на "політичні" та "спортивні". Не буває так, що вранці держава-сателіт допомагає вбивати наших людей, а ввечері її атлети піднімають свій прапор на змаганнях. Це абсурд", - підкреслили у міністерстві.

Наголошується, що поки триває війна - будь-яка поява символіки Білорусі чи Росії на міжнародних аренах є аморальною. "Це питання не лише спортивної етики, а нашої національної гідності та безпеки. Очікуємо від міжнародних партнерів такої ж послідовності, а не пошуку "лазівок" для агресора", - йдеться у повідомленні.

Рішення МОК

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації щодо обмеження участі спортсменів і команд з Білорусі в міжнародних змаганнях, які були впроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, МОК рекомендує повністю відновити права Білорусі в міжнародному спорті, зокрема, дозволити спортсменам виступати під власним прапором і з гімном.

