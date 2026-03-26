МОК заборонив трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях на Олімпіаді

Для допуску до змагань спортсменки повинні хоча б раз за всю кар’єру пройти генетичний тест.

Спортсменок-трансгендерів виключили з участі в жіночих змаганнях на Олімпійських іграх. Міжнародний олімпійський комітет схвалив нову політику допуску, яка відповідає указу президента США Дональда Трампа про спорт напередодні Літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, пише Associated Press.

"Право на участь у змаганнях у будь-якій жіночій категорії на Олімпійських іграх або будь-яких інших змаганнях МОК, включаючи індивідуальні та командні види спорту, тепер обмежено біологічними жінками", – йдеться в заяві МОК.

Також у МОК зазначили, що для допуску до змагань обов'язковою умовою буде проходження обов'язкового генетичного тесту, який проводитиметься один раз за всю спортивну кар'єру спортсменки. У комітеті запевнили, що нова політика допуску, яка застосовуватиметься починаючи з Олімпійських ігор 2028 року, "захищає справедливість, безпеку та цілісність жіночої категорії спортсменів".

"Вона не має зворотної сили і не застосовується до будь-яких масових або рекреаційних спортивних програм", – підкреслили в МОК.

В агентстві додали, що після засідання виконавчого комітету Міжнародний олімпійський комітет опублікував 10-сторінковий програмний документ, який також обмежує участь таких спортсменок, як дворазова олімпійська чемпіонка з бігу Кастер Семеня, які мають медичні стани, відомі як відмінності у статевому розвитку.

"На Олімпійських іграх навіть найнезначніші відхилення можуть стати вирішальними в боротьбі за перемогу. Тому абсолютно очевидно, що участь біологічних чоловіків у змаганнях серед жінок була б несправедливою", - сказала президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Бокс планують повернути до програми Олімпіади

Раніше The Independent повідомляло, що виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету хоче повернути бокс до програми Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі в 2028 році після створення нової керівної організації для цього виду спорту.

Зараз бокс офіційно не включений до олімпійської програми для Лос-Анджелеса, зокрема через скандали навколо керівного органу цього виду спорту та суперечки щодо гендерного тесту.

