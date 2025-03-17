Наразі бокс не входить до офіційної програми для Ігор у Лос-Анджелесі.

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) хоче повернути бокс у програму Олімпійських Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року після створення нового світового керівного органу цього виду спорту.

Як пише The Independent, зараз бокс офіційно не включено до олімпійської програми для Лос-Анджелеса, зокрема через скандали навколо керівного органу цього виду спорту і суперечки про гендерний тест.

Очолювана Росією Міжнародна боксерська асоціація (IBA) у 2019 році була відсторонена від посади керівного органу цього виду спорту. Це рішення ухвалили через низку управлінських, фінансових, суддівських та етичних проблем, а після нездатності провести реформи IBA було позбавлено цього статусу в червні 2023 року.

Відео дня

Після позбавлення статусу IBA створення нового світового керівного органу стало порядком денним для боксу з метою включення цього виду спорту в наступні Ігри. Це призвело до створення World Boxing, що включає 78 членів.

І хоча World Boxing отримав лише тимчасове визнання МОК як міжнародний керівний орган минулого місяця, проте виконавча рада Комітету вже рекомендувала включити бокс у програму Олімпіади.

Цього тижня відбудеться голосування з питання про схвалення пропозиції виконавчої ради. Якщо вони проголосують за, бокс стане частиною ігор у Лос-Анджелесі 2028 року, і його олімпійський статус буде відновлено.

Раніше глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російських спортсменів варто допустити до участі в Олімпійських іграх 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: