Матч пройшов на Кошицькій футбольній арені у Словаччині.

Відбувся матч 6-го туру групи B2 Ліги націй, у якому зустрілися збірні України та Грузії. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь "жовто-синіх".

Рахунок у матчі вже на 1-ій хвилині відкрив Сікан, який перехопив м'яч перед штрафним Грузії та влучно низом пробив у дальній кут.

У другому таймі грузини намагались відігратись і обидві команди мали по кілька гарних можливостей забити, але голів глядачі більше не побачили.

Відео дня

Ліга націй. Група В2. 6-й тур

Україна - Грузія - 1:0

Гол: Сікан (1)

Попередження: Краснопір (53) - Какабадзе (62), Лочошвілі (71), Кочорашвілі (73), Гагнідзе (75)

Вилучення: Лочошвілі (91, друга жовта картка)

Україна: Різник, Сарапій, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Синчук (Кащук, 64), Ярмолюк, Сікан (Яремчук, 64), Судаков (Бондар, 92), Краснопір (Очеретько, 57).

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Гоглічідзе, Азаров, Лочошвілі, Гагнідзе (Мойсцрапішвілі, 84), Кочорашвілі, Давіташвілі (Зівзівадзе, 55), Чакветадзе, Квернадзе (Єгоян, 84), Мікаутадзе.

Матч пройшов на Кошицькій футбольній арені у Словаччині. Таким чином, після шести турів українці набрали сім очок та посіли третє місце, таким чином зберігши прописку у дивізіоні 2 Ліги націй.

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