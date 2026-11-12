Після серії невдач 'Манчестер Юнайтед' звільнив головного тренера: хто його замінить

Каррік провів на чолі "Червоних дияволів" 32 матчі.

"Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про звільнення свого головного тренера Майкла Карріка на тлі серії невдалих виступів команди. Про це повідомили у соцмережі Х

Каррік очолив команду рік тому, отримавши посаду виконувача обовʼязків головного тренера команди. Однак після завершення минулого сезону він отримав повноцінний договір із клубом.

"Червоні дияволи" невдало завершують першу половину сезону як в Англії, так і на міжнародній арені. За підсумками минулого сезону манчестерцям вдалося вийти в Лігу чемпіонів. Однак після чотирьох ігор підопічні Карріка зазнали двох поразок. Зокрема, вони розгромно поступилися "Комо" з рахунком 4:1.

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У внутрішньому чемпіонаті ситуація для МЮ ще гірша. Після 10 матчів команда посідає 18-ту сходинку в АПЛ, маючи лише 8 залікових очок та перебуваючи у зоні вильоту з турніру. Команда не виграє в турнірі вже 8 матчів поспіль. Востаннє 3 очки їм вдалося отримати у зустрічі з Бернлі 30 серпня.

Вочевидь, керівництво клубу не переконала й перемога манчестерського клубу в Лізі чемпіонів проти італійської Роми. Підопічні Карріка у меншості поступалися італійцям з рахунком 2:0, але в підсумку їм вдалося забити три мʼячі та виграти цю зустріч.

За даними ЗМІ, Карріка на посаді головного тренера МЮ може замінити Маурісіо Почеттіно – чинний головний тренер збірної США та екскоуч Тоттенгему.

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Нагадаємо, донецький Шахтар в останньому турі ЛЧ зазнав другої поразки в турнірі проти лісабонського Спортингу. Гості мінімально переграли гірників, забивши лише один гол у їхні ворота. Підопічні Турана зіграють наступний матч Ліги чемпіонів після паузи на матчі збірних, 25 листопада. Їхнім суперником стане турецький Фенербахче.

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