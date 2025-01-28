За словами одного з кандидатів на посаду президента МОК, захист жіночої категорії та жіночого спорту має першорядне значення у цьому питанні.

Трансгендерні жінки знаходяться під більшою загрозою виключення з жіночої категорії в олімпійських видах спорту після того, як ще один кандидат на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) підтримав нову політику "бланкетної" заборони, пише The Telegraph.

"На минулорічних Іграх у Парижі окремі види спорту отримали можливість встановлювати власні правила, що спричинило появу клаптикової політики, яка забороняє будь-кому, хто пройшов чоловіче статеве дозрівання, змагатися у таких видах спорту, як легка атлетика та плавання, але потенційно має право на участь у жіночому футболі", - нагадали у матеріалі.

Також є олімпійські правила для окремих видів спорту, які стосуються спортсменів з відмінностями у статевому розвитку, включаючи й легку атлетику, яку очолює лорд Коу. Згідно з цими правилами, спортсмени повинні знизити рівень тестостерону до рівня нижче 2,5 наномолей на літр. Це означає, що, до прикладу, Кастер Семеня (південноафриканський легкоатлет-трансгендер, що змагається в жіночому спорті - УНІАН), який виборов олімпійський титул з бігу на 800 метрів у 2012 та 2016 роках, вже не має права на участь у змаганнях.

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Водночас член виконавчої ради МОК з 2018 року Крісті Ковентрі, яка є провідним кандидатом на посаду очільника МОК, також підтримує загальноолімпійську політику, подібну до політики в легкій атлетиці та плаванні.

"Захист жіночої категорії та жіночого спорту має першорядне значення - це пріоритет, до якого ми повинні об'єднатися. З'являється все більше наукових досліджень. Ми не ведемо розмови про те, як це шкодить чоловічому спорту. Це саме по собі говорить про те, що нам потрібно захищати жіночий спорт. Цілком очевидно, що трансгендерні жінки є більш здібними в жіночій категорії, і вони можуть забрати можливості, які повинні бути рівними для жінок", - пояснила Ковентрі.

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Також стало відомо, що український гімнаст Ілля Ковтун змінює спортивне громадянство. Гімнаст вже вивчив хорватську мову, а місцева спортивна спільнота та саме місто вже сприймають його як свого.

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