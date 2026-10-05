Україна програла Угорщині в емоційному матчі Ліги націй

Тепер подальшу долю команд в турнірі визначать результати інших матчів в цій групі.

Збірна України програла Угорщині з рахунком 1:2 у матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Угорці відкрили рахунок у другому таймі, українці зуміли відігратися, але майже одразу пропустили вдруге. Поразка ускладнила становище української команди в боротьбі за підвищення до елітного дивізіону.

Номінально це був домашній матч для України, але через війну він відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Головним арбітром зустрічі був хорват Ігор Паяц.

Україна розпочала матч у складі: Анатолій Трубін, Богдан Михавко, Едуард Сарапій, Ілля Забарний, Ілля Крупський, Руслан Назарина, Олексій Очеретько, Іван Велетень, Віктор Циганков, Іван Краснопір та Матвій Пономаренко.

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Угорщина вийшла на поле з такими футболістами: Балаж Тот, Мартон Віталіш, Аттіла Чингер, Віллі Орбан, Бенце Ошват, Домінік Собослаї, Андраш Шефер, Адам Надь, Адам Тот, Барнабаш Лукач та Мартон Тот.

Перший тайм активніше провела українська команда. Уже на 11-й хвилині Олексій Очеретько отримав м'яч перед штрафним майданчиком і технічним ударом влучив у поперечину. Ще один небезпечний момент виник на 19-й хвилині: після прострілу партнера Матвій Пономаренко намагався пробити п'ятою з лінії воротарського майданчика, але не влучив у ворота.

Українці продовжували контролювати м'яч і шукати можливості для загострення. В одному з епізодів Віктор Циганков увірвався до штрафного з правого флангу, однак захисник угорців не дозволив йому виконати простріл. На 27-й хвилині удар Івана Краснопіра після контратаки заблокував суперник.

Угорщина до перерви практично не створювала гострих моментів. Перший удар команди по воротах відбувся лише на 45-й хвилині, коли Бенце Ошват пробив здалеку неточно. Після першого тайму рахунок залишався 0:0.

Після перерви ситуація змінилася. На 52-й хвилині угорці провели результативну атаку: Мартон Віталіш виконав розрізну передачу, після якої Мартон Тот вийшов віч-на-віч із Трубіним і пробив повз українського воротаря – 0:1.

Після пропущеного гола Україна провела низку замін, і українці посилили тиск на ворота суперника. На 74-й хвилині удар Піхальонка з центру штрафного майданчика заблокували угорські захисники.

Зрештою на 83-й хвилині Україна зрівняла рахунок. Піхальонок подав з кутового до воротарського майданчика, де Роман Яремчук виграв верхову боротьбу та головою відправив м'яч у ворота – 1:1.

Втім, радість українців тривала лише дві хвилини. На 85-й хвилині після навісу Романа Тота Едуард Сарапій не зміг дотягнутися до м'яча, а Аттіла Чингер скористався помилкою захисту та розстріляв ворота Трубіна. Угорщина знову вийшла вперед – 1:2.

До завершення матчу українці намагалися врятувати гру, але зрівняти рахунок вдруге не змогли. Таким чином, Угорщина здобула перемогу 2:1 і взяла реванш за поразку 0:1 у першому турі.

Після чотирьох матчів Україна та Угорщина мають по 4 очки. Угорці зрівнялися із "синьо-жовтими" за набраними балами, але остаточне становище команд залежатиме від інших результатів туру. Лідером групи залишається Північна Ірландія, яка має 7 очок, а Грузія з одним балом посідає останнє місце.

Поразка серйозно ускладнює для України боротьбу за перше місце. Переможець групи В2 напряму підвищиться до Ліги А, тоді як команда, яка посяде друге місце, зіграє стикові матчі за вихід до елітного дивізіону. Третя позиція дозволить зберегти місце в Лізі В, а четверта означатиме участь у плей-оф за право залишитися в цьому дивізіоні.

Виступ збірної України в Лізі Націй

Як писав УНІАН, 25 вересня збірна України вдало стартувала у Лізі націй. Перший же поєдинок проти Угорщини закінч ився за раунком 1:0 на користь жовто-синіх. Матч другого туру Ліги націй між Україною та Грузією за кілька днів по тому завершився нульовою нічиєю 0:0.

Однак вже на початку жовтня збірна України у третьому турі розгромно програла Північній Ірландії з рахунком 0:3. Андрій Ярмоленко визнав, що поразка є болючою, але наголосив на необхідності розібрати гру, врахувати помилки й рухатися далі. Він підкреслив, що ситуація в групі ще не вирішена, тому команда має зберігати позитив і боротися за результат у наступних матчах.

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