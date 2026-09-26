Угорці освистали гімн України на стадіоні в Будапешті (відео)

Свист із фанатських секторів було чутно під час виконання українського гімну, а протягом матчу угорські вболівальники продовжували тиснути на гостей.

Перед початком матчу Ліги націй між збірними Угорщини та України на "Пушкаш-Арені" в Будапешті частина місцевих уболівальників освистала державний гімн України. Свист було чутно під час телевізійної трансляції зустрічі, пише OBOZ.UA.

Інцидент стався одразу після оголошення про початок виконання українського гімну. Найгучніше реагували вболівальники з фанатських секторів за воротами, де традиційно розміщуються угорські ультрас.

За інформацією журналістів, які перебували на стадіоні, негативна реакція лунала не з усіх трибун. Водночас кількість уболівальників, які свистіли, була достатньою, щоб їхній гул було добре чути під час церемонії перед початком матчу.

Після стартового свистка угорські фанати активно підтримували свою команду, створюючи гучну атмосферу на стадіоні.

У другому таймі українські футболісти також регулярно стикалися зі свистом щоразу, коли контролювали м'яч. Глядачі емоційно реагували й на рішення головного арбітра.

Напруга зберігалася до завершення матчу. Наприкінці зустрічі на полі сталася бійка між футболістами, а з трибун у бік газону летіли сторонні предмети.

Україна - Угорщина: результат матчу

Попри тиск із боку трибун, збірна України перемогла Угорщину з рахунком 1:0. На 42-ій хвилині Судаков з лівого флангу навісив на голову Сікану, який залишився взагалі без нагляду, і форвард відправив м'яч у ворота суперників.

Вас також можуть зацікавити новини: