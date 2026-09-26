'Ми грали краще': воротар Угорщини назвав поразку від України несправедливою

Також про матч висловився й головний тренер збірної Угорщини.

Воротар збірної Угорщини Балаж Тот висловився про поразку своєї команди від України (0:1) у матчі Ліги націй. На його думку, результат матчу є несправедливим, а його команді не вдалося реалізувати свої моменти, передає Тота Nemzeti Sport Online.

"У них був лише один справжній момент, який вони й використали. Ми протягом усього матчу грали краще, але нам потрібно забивати голи, а в обороні - проводити такі матчі без пропущених м’ячів. Треба розібрати, де саме ми помилилися. Засмучуватися не можемо - за два дні знову граємо, і там прийнятний лише один результат - три очки", - сказав Тот.

Водночас головний тренер збірної Угорщини Марко Россі поскаржився на малу кількість гравців у заявці національної команди. Його слова наводить M4 Sport.

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"На жаль, у нас немає достатньої глибини складу, щоб мати гравців із такими ж даними та здібностями, як у основних футболістів. Якщо збірна Німеччини викликала 44, а італійська - 35 футболістів, то нам, коли є троє-четверо травмованих, уже доводиться ламати голову над тим, як зібрати 23-24 гравців. Саме тому ми можемо компенсувати відсутність гравців лише боротьбою - і саме це ми й зробимо. Ми хочемо залишити поле не з опущеною головою, а з піднятою. Після цього матчу ніхто не зможе нарікати на наше бажання перемогти", - висловився він.

За словами тренера, гравці країни мали кілька гольових моментів, проте не змогли ними скористатися, порівняно з футболістами збірної України.

"Щодо позитивних моментів у нашій грі, то ми прагнули диктувати хід поєдинку, особливо в другому таймі. Ми не давали Україні простору, а переможний гол було забито в єдиній ситуації, коли їм вдалося втримати м’яч у центрі поля. Усі інші моменти в них виникли саме завдяки контратакам. Серед найбільших мінусів можу відзначити те, що пропущеного гола можна було уникнути. Але я не можу нарікати, адже ми змарнували три-чотири стовідсоткові моменти; втім, це закон футболу: якщо не реалізуєш гольові нагоди, то можеш пропустити у відповідь", - додав Россі.

Що цьому передувало

Як писав УНІАН, збірна України вдало стартувала у Лізі націй. Зокрема поєдинок між угорською та українською командами закінчився з рахунком 1:0 на користь жовто-синіх.

Зазначається, що наприкінці другого тайму українці мали кілька можливостей збільшити свою перевагу, але ними не скористалися. Угорці теж завдали два-три небезпечні удари. А вже в доданий час команди влаштували сутичку на полі.

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