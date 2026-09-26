Найтитулованіший англійський футбольний клуб визнаний винним у махінаціях з грошима

Під час літнього трансферного вікна "Манчестер Сіті" витратив на придбання футболістів 458 млн фунтів.

"Манчестер Сіті", який є найтитулованішим англійським футбольним клубом останніх 15 років, визнано винним у фінансових порушеннях.

Таке рішення ухвалила незалежна комісія Прем'єр-ліги, пише BBC. Зазначається, що справа тягнулася з 2019 року і ось тепер клуб визнали винним у 114 із 115 розглянутих порушень.

Видання уточнило, що всі порушення, які розглядала комісія, стосуються періоду з сезону 2009–2010 років до сезону 2017–2018 років.

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Загалом претензії стосуються кількох видів фінансової діяльності клубу:

54 випадки ненадання точної фінансової інформації;

14 випадків ненадання точних даних про виплати гравцям та тренерам;

5 випадків недотримання правил УЄФА, включаючи правила фінансового фейр-плей, у період з 2013–2014 по 2017–2018 роки;

7 порушень правил Прем’єр-ліги щодо прибутковості та сталого розвитку;

35 випадків відмови від співпраці зі слідством Прем’єр-ліги у період з грудня 2018 року по лютий 2023 року.

Видання пояснило, що правила були введені на початку 2010-х років для забезпечення більшої фінансової стабільності клубів. Головна вимога полягала в тому, щоб збитки клубів не перевищували їхні доходи. Формально ця вимога обмежувала багатих інвесторів, оскільки вони не могли скуповувати всіх талановитих гравців і відразу ж вигравати титули. Але насправді це обмеження не працює. Видання навело приклад, що під час літнього трансферного вікна лише "Манчестер Сіті" витратив на придбання футболістів 458 млн фунтів.

Як зазначається, у звинуваченнях стверджувалося, що керівництво клубу маскувало вливання коштів від свого власника шейха Мансура під доходи від спонсорства

"Насправді це було перекладання грошей з однієї кишені власника в іншу", – написало видання і додало, що за правилами Прем’єр-ліги та УЄФА, фінансові вливання від власника клубу не можуть вважатися доходом.

Серед звинувачень були й такі: Роберто Манчіні (головний тренер "Манчестер Сіті" з 2009 по 2013 рік) отримував, окрім зарплати, ще й таємні неофіційні виплати як "консультант".

Також стверджувалося, що клуб виплачував гравцям більше грошей, ніж офіційно відображалося у звітності, тому зафіксовані витрати були меншими, ніж насправді.

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