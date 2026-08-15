Легендарний футболіст збірної Італії оголосив про завершення кар'єри

Чемпіон Європи-2020 залишиться у футболі, але в новій ролі.

Легендарний нападник і колишній капітан римського футбольного клубу "Лаціо" Чіро Іммобіле офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця.

Про це йдеться в повідомленні футбольного клубу "Париж", за який зараз грає Іммобіле. Своє рішення 36-річний форвард пояснив тим, що настав час приділяти більше уваги родині.

Керівництво французького клубу та партнери по команді подякували ветерану за професіоналізм і допомогу у розвитку молодих гравців.

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При цьому зазначається, що Іммобіле не розпрощається з футболом остаточно. Так, за даними італійських ЗМІ, екс-капітан "Лаціо" розглядає два варіанти продовження діяльності – роботу на посаді футбольного функціонера або входження до складу тренерського штабу.

Чим відомий Чіро Іммобіле

Найбільших успіхів у кар’єрі футболіст досяг у складі римського "Лаціо". Так, у сезоні 2019/20 Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи, забивши в Серії А 36 голів за сезон.

Загалом же він чотири рази вигравав гонку форвардів італійської першості та посідає 8-ме місце в рейтингу бомбардирів Серії А з показником 201 гол.

У складі збірної Італії нападник здобув титул чемпіона Європи у 2021 році.

За свою кар'єру Іммобіле також грав за "Ювентус", "Боруссію", "Севілью", "Болонью" та "Бешикташ".

Інші новини футболу

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що легендарний бразилець повернувся у футбол у 46 років.

Також 20 липня стало відомо про смерть легендарного англійського футболіста Кевіна Кігана. Колишній тренер збірної Англії та "Ньюкасла", легенда "Ліверпуля", боровся з онкологією.

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