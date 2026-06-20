Легендарний бразилець повернувся у футбол в 46 років: де гратиме

Наразі деталі його контракту з клубом не повідомляються.

Легендарний бразильський півзахисник, один із найяскравіших гравців в історії футболу Роналдінью відновив професійну кар'єру у віці 46 років.

Він увійшов до складу італійського клубу Ravenna Calcio, який грає у Серії С, пише Sky Sport Italia. Презентація нового гравця відбудеться 23 червня у Маямі на спеціальному медіа-заході.

Зазначається, що деталі контракту Роналдінью з футбольним клубом не повідомляються.

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Сам Роналдінью вже підтвердив повернення до футболу. "Нові кольори, та сама усмішка. Футбол завжди приносив мені задоволення, і я радий знову ділитися цим відчуттям", – заявив бразилець.

Видання вважає, що підписання Роналдінью Ravenna Calcio матиме скоріше комерційний характер. Зазначається, що гравець не проводитиме багато часу на полі.

Крім того, бразилець інвестуватиме в проєкт клубу. У новому сезоні Ravenna Calcio використовуватиме символічний елемент на формі - поєднання літери R із брендом R10, що асоціюється з бразильцем.

Зазначио, в даний час Роналдінью перебуває у США на Чемпіонат світу з футболу. Під час стартового матчу збірної Бразилії він став одним із найпопулярніших гостей стадіону, де спілкувався з уболівальниками.

Хто такий Роналдінью

Роналдінью протягом ігрової кар'єри виграв Лігу чемпіонів з Barcelona, Чемпіонат світу (2002), а також став володарем "Золотого м'яча" (2005). Закінчив кар'єру у 2018 році. Він прославився неймовірною технікою, дриблінгом, фінтами та вмінням виконувати штрафні удари.

Найвідоміші клуби у кар'єрі:

Paris Saint Germain (2001–2003);

Barcelona (2003–2008);

Milan (2008–2011).

На початку червня цього року бразилець взяв участь у благодійному футбольному матчі в Монако перед Гран-прі Формули-1. Відео з його ефектним фінтом проти пілота П'єра Гаслі стало вірусним у соцмережах.

Ексфутболіст також активно займається музикою. Нещодавно він представив альбом Camisa 10, у створенні якого взяли участь 44 артисти з 18 країн. Проєкт приурочений до чемпіонату світу 2026 року

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