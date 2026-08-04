Росіянам дозволили виступати на змаганнях з волейболу, але вони злякалися їхати до Польщі

Збірна РФ з волейболу відмовилася їхати на чемпіонат через "відсутність гарантій безпеки".

Міжнародна федерація волейболу офіційно дозволила російським чоловічим та жіночим командам участь у Лізі націй наступного сезону. Про це йдеться у повідомленні федерації.

Задля того, аби повернути росіян, турнір планують розширити з 18 до 19 команд. РФ отримає право на участь як команда, яка має найвищий рейтинг серед тих, хто не бере участь у турнірі. Попри неучасть у міжнародних змаганнях з 2022 року, чоловіча команда РФ з волейболу посідає третю сходинку у світовому рейтингу, а жіноча – девʼяту.

Зазначимо, що повернення російських команд стало можливим після рішення МОК, яке стосувалося відмови від рекомендацій про відсторонення збірних РФ від змагань.

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Водночас у РФ заявили, що їхня чоловіча команда не поїде на Чемпіонат світу з волейболу, який пройде наступного року в Польщі. Причина полягає у "відсутності гарантій безпеки для російських спортсменів на території цієї країни". Президент російської федерації волейболу зокрема поскаржився на те, що під час цього турніру нібито буде "критично мало спорту і дуже багато політики". Водночас на змагання Ліги націй російська чоловіча команда поїде.

Що цьому передувало

Нагадаємо, після рішення МОК федерації у низці видів спорту повернули РФ на світові змагання. Зокрема, з росіян повністю зняли всі обмеження у важкій атлетиці. Схоже рішення також було ухвалено в гімнастиці.

Водночас у футболі повернення росіян поки що не планується. За даними ЗМІ, проти такого рішення виступає УЄФА, зокрема через позицію низки ключових європейських країн.

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