Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Канади за сетами.

Збірна України з волейболу програла Канаді у 12-му матчі Ліги націй. Українська команда втратила шанс вийти до Фіналу восьми.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Канади за сетами. Збірна України не заробила жодного очка в турнірній таблиці.

На початку першої партії збірна Канади створила перевагу, яка нівелювалася за рахунку 14:14. Збірній Україні не вдалося розвинути свій успіх, програвши з рахунком 25:21.

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У другому сеті збірна України виграла партію з рахунком 27:25. Третій сет також виявився складним для української команди, завершившись із рахунком 25:25. У четвертому сеті збірна України поступилася з рахунком 25:21.

Українські волейболісти опинилися на сьомому місці в таблиці Ліги націй. Проте вони не змогли забезпечити собі вихід у Фінал восьми, оскільки вони не змогли виграти хоча б два сети і заробити одне очко.

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