У Трампа запропонували організувати футбольний матч між США та Росією

За словами спеціального представника президента США, футбол – це гра, яка об’єднує весь світ.

Спеціальний представник президента США Паоло Замполлі заявив, що був би радий, якби відбувся товариський матч між американською та російською збірними з футболу. Таку заяву він зробив в інтерв’ю російським ЗМІ.

"Футбол – гра, яка об’єднує весь світ, і я був би радий, якби за участю ФІФА та відповідних національних федерацій відбувся товариський матч між нашими національними збірними", – сказав Замполлі.

Також спеціальний представник Дональда Трампа зазначив, що такий матч може відбутися навіть раніше, ніж багато хто думає.

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"Наші великі країни знову зустрінуться на футбольному полі – не для того, щоб вдавати, ніби один матч здатний вирішити всі розбіжності, а для того, щоб показати: спортивне суперництво може відновити діалог", – додав він.

За словами Замполлі, футбол об’єднує світ, бо належить усім.

"Моє завдання у сфері глобального партнерства – допомагати перетворювати хороші ідеї на конкретні переговори. І хокей, і футбол можуть нагадати нам, що суперництво не обов’язково означає ворожість", – підкреслив він.

Роналду рекламував китайські пікапи, з яких РФ запускає "Шахеди"

Нагадаємо, що на початку жовтня футболісти збірної Португалії, серед яких був і знаменитий Кріштіану Роналду, стали обличчями рекламної кампанії китайського автовиробника Changan Automobile. Саме пікапи цієї компанії російські військові використовують для запуску ударних дронів по Україні.

У травні цього року португальська футбольна федерація уклала спонсорську угоду з Changan Automobile. Для китайського автовиробника це стало можливістю просунути свій бренд у європейському регіоні.

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