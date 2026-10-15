Роналду прорекламував китайські пікапи, з яких РФ запускає 'Шахеди' по Україні

Китайський бренд наростив поставки своїх машин в Росію за час війни.

На початку жовтня футболісти збірної Португалії, серед яких був і знаменитий Кріштіану Роналду, стали обличчями рекламної кампанії китайського автовиробника Changan Automobile. Саме такі пікапи російські військові використовують для запуску ударних безпілотників по Україні, пише "Слідство.Інфо".

Як зазначає видання, у травні цього року португальська футбольна федерація уклала спонсорську угоду з Changan Automobile. Для китайського автовиробника це стало можливістю просунути свій бренд у європейському регіоні.

Водночас цей китайський автовиробник не наслідував приклад європейських брендів, які пішли з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а, навпаки, наростив там присутність. За даними аналітичної групи inovev, Changan збільшила експорт автомобілів до РФ, частково заповнюючи нішу після виходу з ринку європейських та американських виробників.

Відео дня

Журналісти встановили, що російська армія використовує, зокрема, пікапи Changan Hunter як мобільні платформи для запуску ударних безпілотників, серед яких "Герані". Ці дрони атакують як військові об’єкти, так і цивільне населення.

Видання зокрема посилається на відео, оприлюднене російським пропагандистом Володимиром Соловйовим у липні цього року. На ньому видно, як російські військові готують безпілотники до запуску та використовують для цього пікап Changan Hunter. Раніше, у січні 2025 року, такі автомобілі фігурували в кампанії Рамзана Кадирова: він заявляв про відправку п’яти броньованих пікапів на війну проти України.

Тим часом у рекламній кампанії Changan п’ятеро португальських футболістів, серед яких Роналду, позували на тлі автомобілів різних моделей, зокрема Hunter. Її супроводжувало гасло "Залишайся у грі!"

"Слідство.Інфо" звернулося до компанії по коментар, однак там проігнорували запит. Футбольна федерація Португалії відповіла, що перед укладенням спонсорської угоди провели "суворий" процес перевірки відповідності.

Скандали з Роналду

Як писав УНІАН, раніше у збірній Португалії розгорівся гучний скандал довкола Кріштіану Роналду. Після конфлікту з головним тренером Жорже Жезусом, який залишив форварда на лаві запасних під час матчу, футболіст самовільно покинув тренувальну базу збірної.

Після цього португальська федерація футболу відкрила дисциплінарне провадження стосовно Роналду. Йому загрожує тимчасова дискваліфікація і грошовий штраф.

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