У збірній Португалії розгорівся гучний скандал: до чого тут Роналду

Напруга почала зростати після матчу проти Уельсу, де Роналду зазнав критики через низьку результативність.

У таборі збірної Португалії розгорівся гучний скандал за участю зіркового футболіста Кріштіану Роналду. 41-річний форвард "Аль-Насра" посварився з головним тренером Жорже Жезусом, відмовився від повноцінного тренування та заявив, що покидає розташування збірної. Про це повідомляє видання A Bola.

Зазначається, що напруга почала зростати після матчу проти Уельсу, де Роналду зазнав критики через низьку результативність. У наступній грі проти Норвегії керманич португальців пішов на безпрецедентний крок: залишив зіркового нападника на лаві запасних на увесь поєдинок, хоча перед грою обіцяв випустити його на заміну.

Потім вже на тренувальній базі в шведському Мальме напередодні матчу проти Данії ситуація остаточно вийшла з-під контролю. Роналду вийшов на газон за 30 хвилин до початку командної сесії, але після короткого та напруженого спілкування з Жезусом демонстративно залишив поле та повернувся до готелю.

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Португальська федерація спробувала згладити конфлікт, заявивши, що у клубі "Мальме" нібито не було обладнання для індивідуальної програми Кріштіану.

Екстрені збори та терміновий виліт президента

Важливо, що попри намагання штабу заперечити наявність розбіжностей, ситуація вимагає негайного втручання керівництва. Президент Португальської футбольної федерації Педру Проенса терміново скасував свій візит на матч молодіжної збірної проти Гібралтару на Азорських островах.

Він негайно вирушив до Копенгагена, аби звідти добратися до Мальме для проведення екстреної зустрічі. Головна її мета: урегулювати конфлікт перед важливим поєдинком проти збірної Данії.

Однак за результатами зустрічі Кріштіану Роналду повідомив, що покидає розташування збірної:

"Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської федерації футболу я вирішив покинути тренувальний табір збірної. Згодом я розповім усім португальцям правду про причини, що призвели до мого відходу зі збірної, якій я завжди віддавав себе". Новини футболу

Раніше "Манчестер Сіті", який є найтитулованішим англійським футбольним клубом останніх 15 років, було визнано винним у фінансових порушеннях.

Таке рішення ухвалила незалежна комісія Прем'єр-ліги: справа тягнулася з 2019 року і ось тепер клуб визнали винним у 114 із 115 розглянутих порушень.

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