Роналду може отримати тривалу дискваліфікацію через свою витівку після матчу

Також найзаможнішому футболісту світу загрожує штраф у 1020 євро.

Португальска федерація футболу відкрила дисциплінарне провадження проти нападника збірної Кріштіану Роналду через його достроковий від’їзд із розташування національної команди. Про це повідомляє A Bola.

Футболфіста звинувачують у порушенні правила, відповідно, до якого викликаний до збірної спортсмен не може без поважної причини залишити тренування, матч чи інший захід національної команди. В іншому випадку йому загрожує дискваліфікація на строк від одного до шести місяців. Крім того, федерація може оштрафувати футболіста на суму від 510 до 1020 євро.

Скандал з Роналду

Нагадаємо, скандал вибухнув під час матчу Португалії проти Норвегії у Лізі Націй. Роналду не потрапив у стартовий склад команди. Однак вже під час гри тренер сказав йому розминатися, аби вийти на заміну. Втім на поле Роналду так і не вийшов. Після цього, зірковий футболіст посварився з головним тренером збірної та покинув штаб команди. Також Роналду заявив, що після гри коуч вибачився перед ним і пообіцяв публічно пояснити свій вибір. Однак після матчу він цього не зробив.

Відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інший легендарний футболіст Ліонель Мессі попрощався зі збірною Аргентини. У фінальному матчі проти збірної Беніну Мессі віддав дві гольові передачі та один раз уразив ворота суперника з пенальті.

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