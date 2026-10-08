Роналду може отримати тривалу дискваліфікацію через свою витівку після матчу

Португальска федерація футболу відкрила дисциплінарне провадження проти нападника збірної Кріштіану Роналду через його достроковий від’їзд із розташування національної команди. Про це повідомляє A Bola.

Футболфіста звинувачують у порушенні правила, відповідно, до якого викликаний до збірної спортсмен не може без поважної причини залишити тренування, матч чи інший захід національної команди. В іншому випадку йому загрожує дискваліфікація на строк від одного до шести місяців. Крім того, федерація може оштрафувати футболіста на суму від 510 до 1020 євро.

Скандал з Роналду

Нагадаємо, скандал вибухнув під час матчу Португалії проти Норвегії у Лізі Націй. Роналду не потрапив у стартовий склад команди. Однак вже під час гри тренер сказав йому розминатися, аби вийти на заміну. Втім на поле Роналду так і не вийшов. Після цього, зірковий футболіст посварився з головним тренером збірної та покинув штаб команди. Також Роналду заявив, що після гри коуч вибачився перед ним і пообіцяв публічно пояснити свій вибір. Однак після матчу він цього не зробив. 

Відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інший легендарний футболіст Ліонель Мессі попрощався зі збірною Аргентини. У фінальному матчі проти збірної Беніну Мессі віддав дві гольові передачі та один раз уразив ворота суперника з пенальті.

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