Мессі провів останню гру за збірну Аргентини: як пройшло прощання

Аргентинський футболіст грав за збірну 21 рік.

Легендарний футболіст Ліонель Мессі провів свій останній матч за збірну Аргентини. У прощальній грі він, традиційно, виявився доволі результативним.

Зокрема, Мессі допоміг своїй команді перемогти збірну Беніну у товариському матчі, який закінчився з рахунком 3:0. Поєдинок проводився на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі.

Капітан став головною дійовою особою гри. Він був причетний до кожного голу у ворота суперників. Спочатку він віддав результативні паси партнерам по команді Ніколасу Отаменді та Ніко Паса. А всередині другого тайму Мессі сам забив пенальті.

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Як проходило прощання

На десятій хвилині гру зупинили на одну хвилину - на честь Мессі, який протягом усієї кар'єри виступав у футболці під номером 10.

Гравці Беніну підійшли до легендарного футболіста та потиснули йому руку, а трибуни "Монументаля" влаштували гучні овації.

Виступи Мессі за збірну Аргентини

Ліонель Мессі дебютував за збірну Аргентини з футболу у 2005 році. З того часу він провів 207 матчів у складі національної команди, забивши 125 голів.

Мессі став найкращим бомбардиром збірної Аргентини в історії. У складі команди він двічі вигравав Кубок Америки (2021, 2024) та один раз – Чемпіонат світу (2022).

31 серпня Мессі оголосив про завершення виступів за збірну Аргентини, за яку грав 21 рік.

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