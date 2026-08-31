Мессі оголосив про завершення виступів за збірну Аргентини

У складі збірної своєї країни цей легендарний футболіст виступав 20 років.

Кумир мільйонів, аргентинський футболіст Ліонель Мессі оголосив про завершення виступів за національну збірну.

39-річний футболіст написав у Instagram, що прийняв непросте для себе рішення після тривалих роздумів. Пізніше він опублікував зворушливе відео, яке набрало величезну кількість переглядів.

У прощальному листі він зізнався, що рішення далося йому важко, і подякував родині, тренерам, партнерам та вболівальникам.

Відео дня

"Це рішення було болісним і досі глибоко ранить мене, але я розумію, що зараз саме той момент… Я йду з миром і гордістю, знаючи, що разом із моїми партнерами по команді ми подарували вам моменти, про які колись мріяли. Це було неймовірно – пережити все це разом із вами!", – написав футболіст.

Своє звернення футболіст завершив словами: "Дякую тобі, Боже, за те, що зробив мене аргентинцем".

Виступи Мессі за збірну Аргентини

Ліонель Мессі дебютував у складі збірної Аргентини з футболу у 2005 році. З того часу він взяв участь у 207 матчах національної команди, забивши 125 голів. Він став найкращим бомбардиром збірної Аргентини в історії. У складі збірної він двічі вигравав Кубок Америки (2021, 2024) та один раз – Чемпіонат світу (2022).

Інші новини футболу

Як писав УНІАН, 15 серпня легендарний футболіст збірної Італії оголосив про завершення кар’єри. Чемпіон Євро-2020 залишиться у футболі, але в новій ролі.

А 26 серпня головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що чекає на Михайла Мудрика, який влітку повернувся до гри після дворічної перерви через допінг, і розраховує побачити його у складі збірної України.

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