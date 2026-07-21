Ліонель Мессі прийняв рішення щодо своєї подальшої кар'єри після фіналу ЧС

Він ставав чемпіоном світу у 2022 році.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вирішив завершити кар'єру у складі національної команди. Про це повідомив журналіст Ернан Кастільо з посиланням на слова, які футболіст сказав після фіналу Чемпіонату світу, що завершився 19 липня.

Аргентина поступилися збірній Іспанії з рахунком 0:1 у вирішальному матчі й здобула срібні нагороди мундіалю. Сам капітан за підсумками турніру посів друге місце в списку найкращих бомбардирів.

Ернан Кастільо опублікував відео, де 39-річний нападник після фінальної гри звернувся до партнерів з емоційною промовою в роздягальні, де повідомив, що матч проти Іспанії став його останньою грою за збірну Аргентини. За словами журналіста, схожого відвертого звернення від Мессі раніше не було навіть після попередніх матчів турніру.

Відео дня

На його рахунку – 207 зіграних матчів за збірну Аргентини та 125 забитих голів. Мессі ставав чемпіоном світу у 2022 році, а також двічі перемагав у розіграшах Кубка Америки.

На клубному рівні форвард продовжує виступати за американський "Інтер Маямі" – контракт із клубом розрахований до грудня 2028 року.

ЧС-2026

Раніше Мессі встановив історичний рекорд, забивши 20-й гол на чемпіонатах світу – це сталося у матчі 1/16 фіналу проти збірної Кабо-Верде, який аргентинці виграли з рахунком 3:2. Свій ювілейний м'яч капітан провів на 29-й хвилині з передачі Лісандро Мартінеса, після чого став одноосібним лідером бомбардирської гонки турніру.

Попри це, напередодні фіналу капітана Аргентини все ж випередив Кіліан Мбаппе – у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії (4:6) француз оформив дубль і довів свій показник до 22 голів на мундіалях, тоді як на рахунку Мессі залишилось 21. Таким чином Мбаппе, для якого це лише третій чемпіонат світу в кар'єрі, став одноосібним найкращим бомбардиром в історії турніру.

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