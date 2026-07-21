Ліонель Мессі прийняв рішення щодо своєї подальшої кар'єри після фіналу ЧС

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вирішив завершити кар'єру у складі національної команди. Про це повідомив журналіст Ернан Кастільо з посиланням на слова, які футболіст сказав після фіналу Чемпіонату світу, що завершився 19 липня.
Аргентина поступилися збірній Іспанії з рахунком 0:1 у вирішальному матчі й здобула срібні нагороди мундіалю. Сам капітан за підсумками турніру посів друге місце в списку найкращих бомбардирів.
Ернан Кастільо опублікував відео, де 39-річний нападник після фінальної гри звернувся до партнерів з емоційною промовою в роздягальні, де повідомив, що матч проти Іспанії став його останньою грою за збірну Аргентини. За словами журналіста, схожого відвертого звернення від Мессі раніше не було навіть після попередніх матчів турніру.
На його рахунку – 207 зіграних матчів за збірну Аргентини та 125 забитих голів. Мессі ставав чемпіоном світу у 2022 році, а також двічі перемагав у розіграшах Кубка Америки.
На клубному рівні форвард продовжує виступати за американський "Інтер Маямі" – контракт із клубом розрахований до грудня 2028 року.
ЧС-2026
Раніше Мессі встановив історичний рекорд, забивши 20-й гол на чемпіонатах світу – це сталося у матчі 1/16 фіналу проти збірної Кабо-Верде, який аргентинці виграли з рахунком 3:2. Свій ювілейний м'яч капітан провів на 29-й хвилині з передачі Лісандро Мартінеса, після чого став одноосібним лідером бомбардирської гонки турніру.
Попри це, напередодні фіналу капітана Аргентини все ж випередив Кіліан Мбаппе – у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії (4:6) француз оформив дубль і довів свій показник до 22 голів на мундіалях, тоді як на рахунку Мессі залишилось 21. Таким чином Мбаппе, для якого це лише третій чемпіонат світу в кар'єрі, став одноосібним найкращим бомбардиром в історії турніру.