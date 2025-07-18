Чоловік втратив керування під час польоту на параплані.

Всесвітньо відомий спортсмен Фелікс Баумгартнер трагічно загинув в Італії. Про смерть легендарного екстремала повідомляє австрійський ресурс Kurier.

Чоловік загинув в результаті нещасного випадку під час польоту на параплані в Порто-Сант-Ельпідіо на узбережжі Адріатичного моря. Інцидент стався в четвер, 17 липня, у другій половині дня.

За даними пожежників, які приїхали на місце трагедії, Баумгартнер втратив контроль над моторизованим парапланом і врізався у готельний басейн. Він загинув миттєво. Феліксу Баумгартнеру було 56 років.

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Фелікс Баумгартнер – чим запамʼятався легендарний екстремал

Австрійський спортсмен здобув славу завдяки стрибкам з надзвичайної висоти – від хмарочосів до гелікоптерів і навіть повітряних куль.

Ще в 1999 році він стрибнув з мосту Віадука Мійо у Франції – найвищого у світі. Також він здійснив стрибок зі статуї Христа, що в Ріо-де-Жанейро.

Проте найбільш відомим його досягненням став стрибок зі стратосфери. Сталося це 14 жовтня 2012 року в рамках проекту Red Bull Stratos.

Тоді Фелікс піднявся на капсулі до висоти майже 39 кілометрів і стрибнув у вільне падіння. Під час того "польоту" він розігнався 1350 км/год. Баумгартнер став першою в історії людиною, яка подолала швидкість звуку, не використовуючи при цьому техніку.

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