Спортсмени закликали відновити ретельні перевірки для таких громадян.

Понад 440 фехтувальників з 40 країн світу підписали відкритого листа, в якому закликали Міжнародну федерацію фехтування (FIE) відновити ретельну перевірку російських та білоруських спортсменів, які виступають під нейтральним статусом. Лист оприлюднив рух Athlete, передає Reuters.

Зазначається, що лист з'явився після рішення FIE включити російських та білоруських фехтувальників до списку "нейтральних" на Чемпіонаті світу з фехтування, що відбудеться 22-26 липня у Тбілісі (Грузія).

Таке рішення було розкритиковане, а Федерація фехтування України наголосила, що планує подати позов до суду через включення спортсменів з російськими військовими званнями.

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Також елітні фехтувальники висловили свою "глибоку стурбованість і незгоду" з рішенням FIE замінити більш широкі перевірки декларацією про мир і нейтралітет.

"Відмовившись від всебічних перевірок, FIE ризикує дозволити особам, чиї зв'язки або дії суперечать цінностям нейтралітету і ненасильства, змагатися під нейтральним статусом. Рішення FIE суперечить основним принципам фехтування - повазі, чесності та чесній грі - і відхиляється від підходу, спочатку прийнятого міжнародною спортивною спільнотою", - йдеться у листі.

У Reuters нагадали, що минулого тижня FIE захистила свою позицію та заявила, що вона "підкреслює прихильність Федерації до миру, справедливості та глобальної єдності спорту".

"Наш підхід керується нашим обов'язком захищати спортсменів і зберігати чесність змагань. Він міцно закріплений в Олімпійській хартії і в нашій місії по захисту цінностей фехтування. Рішення FIE відповідає загальному переконанню в тому, що спортсмени не повинні нести наслідки геополітичних подій, які знаходяться поза їхнім контролем", - наголосили у повідомленні.

Водночас Європейська конфедерація фехтування теж розкритикувала відсутність "незалежної перевірки в процесі відбору так званих нейтральних спортсменів".

Крім того, українська олімпійська мультимедалістка Ольга Харлан наголосила, що рішення FIE можуть поставити під загрозу місце цього виду спорту в олімпійській програмі.

"Ми дуже близькі до того моменту, що ми не будемо олімпійським видом спорту, тому що це не дуже добре для просування олімпійського руху. Бачити (росіян) на змаганнях - це несправедливість для нас", - підкреслила вона.

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Водночас легенда хокею Домінік Гашек відреагував на заяву Орбана про те, що приєднання України до ЄС означало б війну у Європі, а також, що наша держава обрала війну.

"До всіх громадян Угорщини (та інших країн). Ваш прем'єр-міністр бреше вам і всьому світу. Україна не обрала війну. Україна була атакована Росією і захищається від імперіалістичного терористичного ворога, щоб зберегти свою свободу. Вважайте свого прем'єр-міністра брехуном", - наголосив Гашек.

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