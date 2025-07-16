Відомо, що ірландець не виходив на ринг з 2021 року.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що може повернутися на ринг, аби провести ще два поєдинки, перш ніж подумати над переходом до боїв без рукавичок. Про це пише Mirror.

Відомо, що спортсмен не виходив на ринг з 2021 року, коли програв Дастіну Пуар'є.

"Макгрегор мав зробити вражаюче повернення в UFC минулого року в поєдинку проти колишнього чемпіона Bellator у легкій вазі Майкла Чандлера. Однак він був змушений відмовитися від поєдинку через травму, отриману на тренуванні", - нагадали у виданні.

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Після того, як бій з Чандлером так і не відбувся, багато фанатів UFC поцікавилися, чи повернеться Макгрегор до єдиноборств. Але нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про свої плани провести великий турнір UFC у Білому домі з нагоди 250-ї річниці незалежності Америки.

Після таких новин ірландський боєць висловив бажання у своїх соцмережах взяти участь у турнірі та навіть приєднався до тестової групи UFC. Водночас бізнес-партнер спортсмена Дейв Фельдман підтвердив плани ірландця зробити вражаюче повернення у 2026 році, передає All Out Fighting.

"У нього залишилося два поєдинки за контрактом. Він повинен налагодити своє життя. Весь світ чекає. Чи він набере форму і вийде на бій? Він сказав мені особисто, прошепотів мені на вухо: "Я проходжу тестування. Готуюся до повернення. Я буду битися на тому великому турнірі, потім у мене буде ще один бій, і тоді ми зможемо поговорити", - підкреслив Фельдман.

Своєю чергою сам Макгрегор написав у своїх соцмережах:

"З Днем незалежності, США! Я в захваті від оголошення президента Трампа про проведення турніру UFC у Білому домі! Для мене це буде велика честь! Я в грі!".

У Mirror нагадали, що наразі у Макгрегора залишилося два поєдинки за поточним контрактом з UFC. Водночас цього року бізнес-партнер спортсмена розповів, що хотів би одного дня виступити під прапором BKFC (міжнародна професійна спортивна організація, яка спеціалізується на проведенні турнірів з боїв на голих кулаках - УНІАН).

"Так. Так. В мені палає войовничий дух. Безумовно. Якщо ви думаєте, що я стою тут, виголошую ці промови і веду цих чоловіків у бій, а сам не виходжу на ринг, то помиляєтеся. Безумовно. Конор Макгрегор буде битися в Bare Knuckle Fighting Championship – запам'ятайте мої слова", - запевнив Фельдман.

Інші новини спорту

Як писав УНІАН, раніше іспанський тенісист Карлос Алькарас побив рекорд, який тримався 47 років. Зокрема він став наймолодшим гравцем у теніс в історії, який вийшов у чвертьфінал 12 турнірів Великого шолома в кар'єрі. Це відбулося після матчу 1/8 фіналу Вімблдону проти росіянина Андрія Рубльова, який виступає в "нейтральному" статусі.

"Я знав, що гратиму краще. У першому сеті різниця становила лише кілька очок, тому я просто подумав: "Продовжуй у тому ж дусі, постарайся максимально використовувати шанси, які він тобі дає". Брейк, який я зробив у другому сеті, переломив хід гри, і я почав почуватися комфортніше і спокійніше, а думки стали яснішими", - поділився Алькарас.

Водночас олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відповіла, коли повернеться до змагань. За її словами, вона вже розпочала підготовку.

Готуюся повернутися на доріжку. В моєму випадку це потрібно робити за два-три місяці. Можливо, навіть за чотири... Тіло потребує багато догляду в плані підготовки. Тому, якщо хочу повертатися, то в гарній формі", - підкреслила Харлан.

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