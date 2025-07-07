Зараз Алькарас має серію з восьми перемог поспіль над гравцями з топ-20.

Карлос Алькарас став наймолодшим гравцем у теніс в історії, який вийшов у чвертьфінал 12 турнірів Великого шолома в кар'єрі. Це сталося після матчу 1/8 фіналу Вімблдону проти росіянина Андрія Рубльова, який виступає в "нейтральному" статусі, пише ATP Tour.

Друга ракетка світу розпочав захист титулу з 4,5-годинного матчу проти екс-дев'ятої ракетки світу Фабіо Фоньїні. Він здобув впевнену перемогу, повторивши рекорд Рафаеля Надаля. Пізніше іспанець здолав кваліфайєра Олівера Тарвета в трьох сетах і переміг німця Яна Леннарда Струффа в чотирьох сетах.

"Я знав, що гратиму краще. У першому сеті різниця становила лише кілька очок, тому я просто подумав: "Продовжуй у тому ж дусі, постарайся максимально використовувати шанси, які він тобі дає". Брейк, який я зробив у другому сеті, переломив хід гри, і я почав почуватися комфортніше і спокійніше, а думки стали яснішими", - сказав журналістам Алькарас після матчу.

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Зазначається, що після перемоги над Рубльовим іспанець поліпшив свій рахунок у серії Lexus ATP Head2Head до 3:1. Наразі Алькарас має серію з восьми перемог поспіль над гравцями з топ-20 і загальний рахунок 23:9 у матчах проти гравців з топ-20 на турнірах Великого шолома.

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