Це найбільші міжнародні змагання для команд у жіночому тенісі.

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла в фінал найбільшого міжнародного турніру для національних команд – Кубка Біллі Джин Кінг. Велику роль в цьому зіграла перша ракетка України Еліна Світоліна.

Так, 12 квітня Україна вийшла проти Швейцарії. У першій зустрічі дня українка Марта Костюк поступилася Селін Неф – 4:6, 6:7.

Згодом на корт вийшла Еліна Світоліна. Вона грала проти Жиль Тайхманн. Матч завершився перемогою українки – 6:4, 6:2, яка стала історичною для України.

Відео дня

Фінал Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться в місті Шеньчжень (Китай) з 16 до 21 вересня 2025 року. У фінальній частині змагань участь візьмуть 8 збірних. Шість команд потраплять до фіналу, де на них чекатимуть представниці Китаю та чинні чемпіонки зі збірної Італії.

Зазначимо, що Біллі Джин Кінг – відома американська тенісистка, 39-разова чемпіонка турнірів Великого шолома в одиночному, парному й змішаному розрядах.

Інші новини спорту

Український футболіст Артем Довбик, який виступає за "Рому", визнаний найкращим гравцем італійської Серії А в березні. Приз від Серії А він отримає 19 квітня, перед домашнім матчем з італійською "Вероною".

Тим часом виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету затвердив програму медальних змагань на Олімпіаді-2028. І уперше в історії змагань жіночий спорт отримає більше представництво, ніж чоловічий.

Вас також можуть зацікавити новини: