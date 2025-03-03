Світоліна обігнала Марту Костюк на одну сходинку.

Жіноча тенісна асоціація WTA оновила світові рейтинги за підсумками турнірів, що відбулися впродовж 24 лютого — 2 березня. За їх результатами Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України. Загалом у ТОП-100 WTA зараз чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна.

Еліна Світоліна посідає 23 місце у рейтингу. Водночас Марта Костюк вилетіла в першому раунді змагань в мексиканській Меріді і опустилася одразу на п'ять позицій – на 24 місце.

Даяна Ястремська не брала участь в змаганнях в Меріді, що спричинило падіння в рейтингу на дві позиції. Вона зараз на 46 місці.

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Найкращий результат показала Ангеліна Калініна — дійшла до другого кола турніру, де вилетіла у матчі з австралійкою Дарією Севілл. Однак це не допомогло Калініній покращити позиції в рейтингу - за підсумками тижня вона втратила дві позиції і зараз на 54 місці.

У топ-10 світового рейтингу WTA також відбулися зміни. Емма Наварро піднялася на дві сходинки, обійшовши Цінь Вень Чжен та Мірру Андрєєву, яка вибула з десятки найкращих. Натомість у топ-10 повернулася іспанка Паула Бадоса.

Топ-10 WTA:

Аріна Сабалєнка — 9076 очок Іга Швьонтек (Польща) — 7985 Коко Гофф (США) — 6333 Джессіка Пегула (США) — 5251 Медісон Кіз (США) — 4679 Жасмін Паоліні (Італія) — 4518 Єлена Рибакіна (Казахстан) — 4328 Емма Наварро (США) — 4009 (+2) Цінь Вень Чжен (Китай) — 3780 (-1) Паула Бадоса (Іспанія) — 3746 (+1)

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