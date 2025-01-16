Світоліна здобула соту перемогу на рівні Grand Slam

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2025. У 2-му раунді вона впевнено переграла американку Керолайн Доулхайд (США) за 1 годину і 15 хвилин, пише портал СПОРТ.UA.

Еліна Світоліна (Україна) – Керолайн Доулхайд (США) – 6:1, 6:4

Ця перемога стала для Світоліної 100-ю на турнірах серії Grand Slam. Всього у Мельбурні українка виграла 27 поєдинків. Це була її перша зустріч з Доулхайд на корті.

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У вересні українська тенісистка перенесла операцію на нозі. Наступною суперницею Еліни буде переможниця протистояння Рената Сарасуа (Мексика) - Жасмін Паоліні (Італія).

Еліна Світоліна стала третьою українкою після Марти Костюк і Даяни Ястремської, яка вийшла до 1/16 фіналу АО-2025.

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Еліна Світоліна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна після US Open достроково завершила сезон. Найкращим виступом спортсменки став фінал у новозеландському Окленді, де вона поступилася американці Корі Гауфф.

За словами Світоліної, у неї був непоганий сезон, при цьому "завершити цей рік у топ-30 – це непоганий результат з огляду на те, що я була більше травмована в цьому сезоні".

У листопаді стало відомо, що Еліна Світоліна планує повернутися на корт. Тоді вона нагадала про травму, отриману рік тому. За її словами, їй хотілося повернутися на корт якнайшвидше, і, ймовірно, цього часу було недостатньо для нормального відновлення.

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