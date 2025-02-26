У 2026 році Зимові Олімпійські ігри пройдуть в Італії.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав міжнародні федерації зимових видів спорту допустити російських і білоруських спортсменів до участі у змаганнях, щоб вони могли кваліфікуватися на зимову Олімпіаду наступного року. Про це повідомляє шведське видання SVT Sport із посиланням на власні джерела в Міжнародному союзі біатлоністів.

Відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, російських і білоруських спортсменів було виключено з кількох найбільших федерацій зимових видів спорту. Вони були відсторонені від участі в Кубку світу з біатлону, гірськолижного спорту та лижних гонок, зокрема. Також їх вигнали з Міжнародної федерації хокею.

Тепер же у росіян і білорусів з’являється шанс взяти участь у зимових Олімпійських іграх наступного року, якщо спортивні федерації дослухаються закликів МОК.

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Як зазначає SVT Sport, на літній Олімпіаді в Парижі минулого року 15 російських спортсменів виступали під нейтральним прапором. Саме таку схему МОК хоче реалізувати для Зимових Олімпійських ігор 2026 року, але щоб це стало реальністю, російські та білоруські спортсмени повинні пройти кваліфікацію через міжнародні федерації у своєму виді спорту.

"Це не те, що кажуть: "Зробіть це, інакше ви не отримаєте від нас жодних внесків". Але вони дуже чітко кажуть, що хочуть знайти рішення, щоб нейтральні спортсмени могли брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дуже хочуть це зробити і сподіваються, що незабаром ми допустимо нейтральних спортсменів, щоб вони могли кваліфікуватися до наступного сезону", – повідомляє джерело журналістів.

Принаймні деякі спортивні федерації не планують йти на поступки МОК.

"Рішення, яке ми маємо сьогодні, полягає в тому, що Росія та Білорусь є призупиненими членами, тому це не те, що ми обговорюємо", – прокоментував ситуацію президент Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін.

У письмовому коментарі SVT Sport представник МОК заявив, що Олімпіада в Парижі була успішним прикладом того, як нейтральні спортсмени змагалися пліч-о-пліч з іншими. Йдеться, що керівництво МОК прийме рішення щодо нейтральних спортсменів на Олімпіаді-2026.

Новини Олімпійського руху

Як писав УНІАН, трансгендерним спортсменам можуть заборонити брати участь в Олімпійських іграх. За словами одного з кандидатів на посаду президента МОК, захист жіночої категорії та жіночого спорту має першорядне значення у цьому питанні.

Також ми розповідали, що США можуть втратити право на проведення Чемпіонату світу з футболу та Олімпіади. Усе через фінансові борги перед Всесвітнім антидопінговим агентством.

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