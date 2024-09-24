Міжнародний олімпійський комітет "повинен наполегливо працювати", аби до нього повернулася Росія. Про це заявив кандидат на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Хуан Антоніо Самаранч-молодший, передає Le Monde.
Зокрема він пообіцяв у разі його обрання на посаду відновити РФ "як тільки" країна буде поважати правила.
"Як тільки це стане можливим, ми хотіли б знову розглянути питання про відновлення Російського олімпійського комітету, який був виключений з Міжнародного олімпійського комітету після наступу Росії в Україні", - зауважив кандидат в інтерв'ю агентству AFP під час конференції спортивних лідерів в Будапешті.
Водночас Самаранч-молодший наголосив, що Росія досі продовжує "грубо порушувати Олімпійську хартію", підпорядкувавши собі кілька організацій з окупованих територій України.
"Як тільки причини для відсторонення зникнуть, ми зобов'язані почати дуже наполегливо працювати, щоб повернути Росію", - зазначив син колишнього керівника МОК Хуан Антоніо Самаранч.
Водночас він нагадав, що Росія була "відсторонена не за вторгнення" в Україну, а, "тому що вона не поважала" олімпійське перемир'я та хартію, розпочавши свій наступ між Олімпійськими та Паралімпійськими іграми в Пекіні.
"Ми не стали на чийсь бік", - сказав він.
Що відомо про Хуана Антоніо Самаранч-молодшого
Самаранч-молодший є іспанським спортвним діячем та діячем міжнародного олімпійського руху. Чоловік є також членом Міжнародного олімпійського комітету і Національного олімпійського комітету Іспанії, першим віцепрезидентом Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства.
Вибори президента МОК - що відомо
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2024 року президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що піде у відставку після завершення свого другого терміну в наступному році. Відомо, що він перебував на посаді протягом 12 років.
За його словами, нового президента МОК буде обрано у березні 2025 року, коли члени комітету зберуться у Греції, а приступить новий очільник до виконання своїх обов'язків вже в червні.
Зокрема Бах відомий тим, що закликав світових лідерів на саміті G20 відмовитися від усунення російських спортсменів через агресію РФ проти України.