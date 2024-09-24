За словами посадовця, це потрібно зробити, як тільки причини для відсторонення зникнуть.

Міжнародний олімпійський комітет "повинен наполегливо працювати", аби до нього повернулася Росія. Про це заявив кандидат на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Хуан Антоніо Самаранч-молодший, передає Le Monde.

Зокрема він пообіцяв у разі його обрання на посаду відновити РФ "як тільки" країна буде поважати правила.

"Як тільки це стане можливим, ми хотіли б знову розглянути питання про відновлення Російського олімпійського комітету, який був виключений з Міжнародного олімпійського комітету після наступу Росії в Україні", - зауважив кандидат в інтерв'ю агентству AFP під час конференції спортивних лідерів в Будапешті.

Водночас Самаранч-молодший наголосив, що Росія досі продовжує "грубо порушувати Олімпійську хартію", підпорядкувавши собі кілька організацій з окупованих територій України.

"Як тільки причини для відсторонення зникнуть, ми зобов'язані почати дуже наполегливо працювати, щоб повернути Росію", - зазначив син колишнього керівника МОК Хуан Антоніо Самаранч.

Водночас він нагадав, що Росія була "відсторонена не за вторгнення" в Україну, а, "тому що вона не поважала" олімпійське перемир'я та хартію, розпочавши свій наступ між Олімпійськими та Паралімпійськими іграми в Пекіні.

"Ми не стали на чийсь бік", - сказав він.

Що відомо про Хуана Антоніо Самаранч-молодшого

Самаранч-молодший є іспанським спортвним діячем та діячем міжнародного олімпійського руху. Чоловік є також членом Міжнародного олімпійського комітету і Національного олімпійського комітету Іспанії, першим віцепрезидентом Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства.

Вибори президента МОК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2024 року президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що піде у відставку після завершення свого другого терміну в наступному році. Відомо, що він перебував на посаді протягом 12 років.

За його словами, нового президента МОК буде обрано у березні 2025 року, коли члени комітету зберуться у Греції, а приступить новий очільник до виконання своїх обов'язків вже в червні.

Зокрема Бах відомий тим, що закликав світових лідерів на саміті G20 відмовитися від усунення російських спортсменів через агресію РФ проти України.

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