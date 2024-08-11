За словами Баха, нові часи вимагають нових лідерів.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах повідомив, що піде у відставку після завершення свого другого терміну в наступному році. Відомо, що він обіймає цю посаду з 2013 року, пише The Independent.

"Після 12 років на посаді президента МОК нашій організації найкраще послужить зміна керівництва. Я не найкращий капітан. Нові часи вимагають нових лідерів. Змінюйтеся або будьте замінені", - підкреслив Бах.

За його словами, нового президента МОК буде обрано у березні 2025 року, коли члени комітету зберуться у Греції, а приступить новий очільник до виконання своїх обов'язків вже в червні.

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"Для того, щоб зберегти довіру до МОК, ми всі, і зокрема я як ваш президент, повинні поважати найвищі стандарти належного управління, які ми встановили для себе. Я буду у вашому розпорядженні для нашого улюбленого олімпійського руху", - запевнив Бах.

Що відомо про Томаса Баха

Томас Бах став олімпійським чемпіоном з фехтування у 1976 року. Отримав членство в МОК у 1991 році та змінив Жака Рогге на посаді президента 11 років тому. Наразі ніхто не пропонував свою кандидатуру на його місце.

Також Томас Бах відомий тим, що закликав світових лідерів на саміті G20 відмовитися від усунення російських спортсменів через агресію РФ проти України.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, українська спортсменка Ірина Коляденко здобула срібну медаль на Олімпійських іграх з боротьби. На шляху до фіналу 25-річна українка перемогла трьох чемпіонок світу різних років.

Також повідомлялось, що Україна виборола "срібло" на Олімпіаді-2024 у жіночій каное-двійці. Українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок випередили на останніх метрах дистанції команду Канади.

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